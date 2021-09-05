東京殘奧｜陳浩源摘銅感激神奇媽媽　感言：希望佢最開心係今日

今早（5日）在東京殘奧男子羽毛球項目分別奪得銀牌及銅牌的朱文佳與陳浩源，以及曾出戰五屆殘奧，共奪得11面獎牌的輪椅劍擊運動員余翠怡在一項活動中接受電話訪問。 其中，陳浩源感謝母親多年支持，特別是10多年前遇上交通意外，他口中的「神奇媽媽」花費大量心力照顧，不求他「大紅大紫」，只望他能「企返起身」，：「殘奧攞到牌佢係最開心，最安慰。多謝媽咪！」



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香港電台今日於荷里活廣場舉行「向香港運動員致敬」活動，現場人山人海，大批市民到場支持。出戰東京殘奧的朱文佳、陳浩源、余翠怡亦透過電話連線，感謝市民支持。

陳浩源強忍手抽筋奪銅：搏盡無悔

新鮮出爐的東京殘奧男子WH2級單打銅牌得主陳浩源，接受電話訪問時感謝母親多年的支持，憶述自己十多年前遇交通意外，就是他的「神奇媽媽」花費大量心力悉心照顧，更不求他能「大紅大紫」，只望他能「企返起身」：「殘奧攞到牌佢（媽媽）係最開心，最安慰。多謝媽咪！」他又提及昨有手抽筋情況，但在銅牌戰總算能「搏盡無悔」，克服困難。

陳浩源稱：「殘奧攞到牌佢係最開心，最安慰。多謝媽咪！」（黃穎津攝）

今屆首有電視台直播 余翠怡：唔似以前無聲無息

五屆殘奧輪椅劍擊元老余翠怡則表示，今年殘奧對她而言相當特別，除要應對疫情所帶來的挑戰，今屆賽事更是第一次有電視台直播：「以前好似無聲無息咁比賽，攞唔攞到獎都無聲無息咁返嚟。」今年透過直播，她體會到只要有好的渠道，香港市民亦會支持一眾殘奧運動員，笑稱：「其實好多香港市民支持緊我哋！」