馬季開鑼｜闊別一年終可入場迎新季博橫財　馬迷：打晒針會安心啲

馬季戰火重燃，去年開鑼日因疫情關係閉門作賽，今年開鑼日沙田則重新向公眾開放，但需預先訂座登記。不少馬迷興奮入場，盼發橫財，大會雖設防疫限制，但現場人流眾多，觀戰時亦不免群眾聚集。

有馬迷直言，不擔心傳播風險，但認為馬會未來應只予已完成接種人士入場，「知道大家打晒針，始終安心好多。」不過，亦有馬迷反對一刀切，因並非所有市民適宜接種，認為此舉剝奪市民自由：「咁樣同阿富汗有咩分別？」



▼9月5日馬季開鑼 馬迷興奮入場▼



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約有2萬人預約入場

去年馬季開鑼，受疫情所限，只容許參賽馬主及一位同行賓客入場觀賽，「拉頭馬」亦只限兩人影相。今年疫情放緩，馬會則接受公眾入場，但需預先訂座及量度體溫，以及全程佩戴口罩。根據馬會數字，約有2萬人預約入座，馬會亦有派出社交距離大使，維持在場人士秩序，另有劃出區域，不得停留或就坐。不過當賽事如火如荼進行時，現場大批馬迷於看台前聚集觀賽及打氣，即使職員勸喻，亦無改情況。

今日開鑼戰，根據馬會數字，約有2萬人預約入場。（盧翊銘攝）

馬迷湯先生專程入場感受開鑼氣氛，他指馬會防疫規格不俗，包括入場前需使用安心出行、場內亦要保持社交距離，「當然要睇市民點自律啦。」

港府近日「吹風」指不排除參考法國推行「健康通行證」，將來或要求處所施加限制，只有已接種疫苗人士才可進入。已接種兩針的湯先生支持馬會實行相關措施，「知道大家打哂針會比較安心。」

馬迷：最緊要健康至上

他續稱，不認為此舉會限制馬迷出入自由，因入場以外，尚有其他途徑觀戰，他認為限制措施合理，「最緊要係健康安全至上。」

馬迷邱先生不認同馬場需設打針入場限制，他指不少長者因身體緣故，未必適宜打針。（陳淑霞攝）

現場有氣氛 投注意欲也較大

馬迷邱先生則表示，現場氣氛有別觀看直播，他笑指，「現場睇係唔同啲，啲人開心啲，投注意欲都大啲，喺屋企就會買少啲」。

他續指，自己已打兩針，遂不擔心感染風險，個個戴晒口罩都唔會（傳播），最緊要大家檢點」，他說，不少長者經常拉低口罩，甚至隨地吐痰，「真係依家都仲有，尤其係上咗年紀嗰啲。」他又稱，即使馬會加派人手，亦未必可控，「啲老人家唔會理。」

他又稱，由於入場前需事先預約，馬會有分配座位編號，亦需使用安心出行，故入場人士資料均有紀錄，「頭先都喊打喊殺，話點解唔畀入，話我有錢。有錢唔係大晒，係講秩序，喊打喊殺冇癮啦，你到嚟點會贏吖？」

不過，他反對一刀切，以完成打針為准予入場前設，因不少長者礙於身體原因，不適宜接種，他又表示，坊間更盛傳未打針者，將來甚至亦不能乘搭交通工具，「如果真係咁同阿富汗有咩分別？，你話唔係谷針都唔信啦。」

黎先生及太太專程趁開鑼日入場，以及到場拍照留念，「事隔十幾年無入過嚟，希望可以參與，湊吓熱鬧。」（陳淑霞攝）

黎先生及太太亦專程趁開鑼日入場，以及到場拍照留念，「事隔十幾年無入過嚟，希望可以參與，湊吓熱鬧」，黎先生認為現場氣氛不俗，雖然有不少馬迷聚集，但不擔心傳播風險，「去到人多聚集地方，自己小心啲咯，去餐廳食飯都好多人啦，自己注重衛生就可以，戴口罩啊，最好就增強自己免疫力。」

消費券幫補手頭鬆：可加碼投注

另一入場人士馬先生同樣表示不擔心疫情傳播，「香港依家都相安無事」，一旦本港再有確診個案，他相信馬會將會收緊防疫安排。他又指，今日開鑼日，打算投資數百元小賭怡情，又指有消費券「幫補」，「手頭鬆咗少少」，遂可加碼投注，他笑謂，「可以添多少少」。