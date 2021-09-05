巴西爆瘋牛症停向中國出口牛肉　凍肉界︰供應穩定、短期內不加價

全球最大的牛肉出口國、香港最大牛肉進口國巴西於昨日（4日）公布，國內兩間肉廠分別發現非典型瘋牛症。按照巴西和中國的動物衛生康協定，已暫停向中國出口牛肉，讓中國當局有時間評估問題。

有本港凍肉商會指，批發商一直存有2至3個月的供應量，進口商亦會購入其他國家的牛肉，市民無須過份憂慮，強調凍肉舖不會即時起價。稻苗學會會長黃傑龍指，暫時未能評估對餐飲業界的影響，但他指只有大眾化的茶餐廳、茶樓等食肆使用巴西牛肉，認為僅影響部分食肆。



本港凍肉商會指，批發商一直存有2至3個月的供應量，進口商亦會購入其他國家的牛肉，料即使禁令包括香港，影響也有限。（資料圖片）

港為巴西牛肉最大進口地區

巴西農業部指，非典型瘋牛症病例來自該國的肉品產業重鎮，馬托格羅索州和和米納斯吉拉斯州的肉廠。該兩宗個案亦是巴西23年以來，再次出現的瘋牛症疫情，為國內第4和第5宗個案。巴西是全球最大牛肉出口國，中國和香港是巴西最大的牛肉進口國及地區。

翻查資料，本港2020年牛肉淨入口量不跌返升，創有紀錄以來新高，人均牛肉入口量達48.7公斤，約等於171塊10安士牛扒。而本港入口牛肉的最大來源地是巴西、美國和印度。另外，港人愛食牛雜，去年本港入口逾31萬噸牛雜，即人均超過41公斤。

批發商會︰存有2至3個月供應量

香港凍肉海產批發零售商會前秘書長鄭興表示，暫時未見巴西的禁令影響香港的牛肉供應。他解釋，由於批發商一直存有2至3個月的供應量，而過去一直以來，香港未曾因外國肉類問題而斷貨，強調香港的牛肉供應穩定。

鄭續指，雖然巴西牛肉性價比較高、供應長期穩定，但進口商亦會購入越南、泰國、美國等地的牛肉，市民無須過份憂慮，強調凍肉舖不會即時起價。「巴西啱啱先發生，未至於即時要起價。」

黃傑龍表示，現時供應商仍未向公司通知有關消息，暫時未能評估對餐飲業界的影響。（資料圖片）

黃傑龍︰竹牛肉球、沙嗲牛肉多用巴西牛肉

稻苗學會會長黃傑龍則表示，現時供應商仍未向公司通知有關消息，暫時未能評估對餐飲業界的影響。不過，他亦注意到巴西暫停向中國出口牛肉的協定，認為措施未必與香港有關，需等待巴西當局公布更多消息。「要進口層面搞清楚，我哋食肆先評估到。」

黃亦指，巴西牛肉的特色為「平、抵用」，但只有大眾化的茶餐廳、茶樓等食肆使用，例如市民熱愛的山竹牛肉球、沙嗲牛肉；西餐廳及日式燒肉店則採用較高級的牛肉，因此若消息屬實，亦僅影響局部食肆。

黃續指，現時仍有大量運載牛肉的貨船即將抵港，除非巴西長期禁止出口牛肉，產生漣漪效應，影響全球市場供應，否則上述的食肆，於短期內仍有充足的牛肉供應。

食物環境衞生署食物安全中心發言人表示，俗稱瘋牛症的牛海綿狀腦病可分為典型和非典型個案，非典型個案在牛群中屬罕有並自發，到目前為止，根據世界動物衞生組織的資料顯示，未有證據顯示非典型牛海綿狀腦病具有傳染性。

根據香港法例第132AK章《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》規定，進口肉類或家禽（包括巴西牛肉）必須附有由食物環境衞生署署長認可的有關來源地當局所發出的衞生證明書，以確保有關食物符合本港法例規定和適宜供人食用。食安中心會密切留意有關個案發展及繼續跟進。