東京殘奧｜唐英年等19名前高官為運動員打氣︰體育可團結社會

東京殘奧今日（5日）閉幕，港隊憑朱文佳及陳浩源在羽毛球兩個項目分別贏得一銀一銅獲得圓滿結局，最終取得兩銀三銅佳績。19名政府前主要官員，包括前政務司司長唐英年、前律政師師長梁愛詩等人，於今日發表聲明讚揚殘奧運動員的精神及表現，又指看着一幕幕比賽場景深受感動，並向運動員及團隊，致以最崇高敬意。他們亦感謝政府購入轉播權，讓港人可及時觀賞賽事，加深對殘奧的認識。



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前官員︰殘障運動員令港人感到驕傲

19名政府前官員發表聯合祝賀，讚揚港隊取得兩銀三銅佳績成績斐然，令港人感到非常驕傲。他們指，殘奧運動員再次向市民展示了何謂體育精神，便是無論面對怎樣的逆境與困難，仍然咬緊牙關，不認命、不退避，超越自我、突破種種限制。

他們又指，運動員不論最後有否贏取獎牌，他們在比賽場上以不卑不亢、不輕言放棄的心態，和無與倫比的勇氣，奮戰到底，非凡表現已令人鼓舞。「看着一幕又一幕汗水、淚水與歡呼聲交織的埸景，我們均深受感動。」

感謝政府購入轉播權

前主要官員向20多位香港殘奧運動員及團隊，致以最崇高敬意；亦感謝政府購入轉播權，讓港人可及時觀賞賽事；又感謝傳媒報道及專業評述員詳細講解，讓市民對賽事有更深入的認識。「體育運動可以團結社會，不分你我、不分背景！體育精神更可以超越困難逆境！我們繼續為香港運動員打氣加油！」

有份發出讚揚祝賀的前官員，包括：唐英年、梁愛詩、高永文、梁錦松、林瑞麟、黎棟國、周一嶽、張炳良、譚志源、馬時亨、葉澍堃、曾德成、梁卓偉、張雲正、吳克儉、馬紹祥、蘇錦樑、陳家強、廖秀冬。