東京殘奧｜港隊團長：獎金、資助額有提升空間　盼政府助預訂場地

東京殘奧於昨日閉幕，港隊共奪得兩銀三銅。不過，殘疾運動員獎金與健全運動員可獲得的獎金有差別，港殘奧代表團團長胡小玲今日（6日）在港台節目《千禧年代》上指，獎金、資助額等有可提升空間，認為隨著獲得更多關注度，相信日後會有所增加。她又提到，疫情下難覓場地訓練，希望政府可協助訂場地。



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獲得一銅一銀的硬地滾球港隊成員梁育榮，日前回港後指雖然政府已增撥資源，但認為與健全運動員的獎金差距太遠。根據恒基精英運動員嘉許計劃，他可憑個人賽的銅牌獲20萬元，而雙人賽則與另外兩名隊友瓜分80萬元。不過，健全運動員個人賽銅牌可獲125萬元，而隊際銀牌則有500萬元。

港殘奧代表團團長胡小玲在節目上指，殘疾運動員獎金與健全運動員難以比較，不過於獎金、資助額上有可提升空間，相信隨著有更多人關注殘疾運動員，加上將有其他國際賽，日後於金額上會有所增加。

她又提到，疫情下不少場地被用作其他用途，加上使用上有規限，隨著日後或有更多人加入殘疾運動，希望政府有關部門能提供協助，令他們能用更暢通方式預訂場地。

港隊今屆殘奧共奪得兩銀三銅，胡小玲指對港隊表現滿意，而市民在賽事期間的支持令運動員有更多動力。她指受疫情影響，除殘奧延期一年外，運動員未能出國比賽，在訓練策略上有改變，如設隊內作賽或與建全運動員比賽等。而未來亦會調節訓練，以備戰杭州亞運，及下屆殘奧。