消費券｜長者易填錯表　六大問題致連日排長龍　身份證原來是關鍵

政府由今日起（6日）至9月15日，將增設合共三間服務中心，接受消費券計劃下須補交或更正資料的市民補辦重新登記手續，以紓緩旺角辦事處連日來大排長龍的窘境。記者今早到其中一所增設的中環郵政總署服務中心，有市民表示，友人的母親錯用十年前的身份證，現場亦有七旬長者填錯身份證號碼，故今日要再補交資料。不過，有不少長者表示不清楚被「DQ」原因，更批評整個安排勞民傷財。

兩名已離任的區議員總結6大市民登記失敗的主因，包括未有上載身份證明文件、有關文件卻無法在網上登記期間一併上載、輸入錯誤的收款戶口、長者不懂查閱政府補交文件的提示短訊、當局的查詢熱線無法接通，以及大批區議員離任卻「無人補位」，令長者求助無門。



大批因填錯填漏資料等原因而及未能領取電子消費券的市民，連日來前往旺角始創中心秘書處排隊查詢及重新交表，排隊人龍一度混亂。後來政府宣布，會增設三個補辦手續服務中心，分別位於中環郵政總署、大埔運頭塘鄰里社區中心，以及屯門良景社區中心。

記者今早到中環郵政總署，現場再不見長長人龍，亦有指示牌及職員為市民指示方向。

用錯十年前身份證

由於胡小姐友人的母親交錯身份證，故她今日到現場重交正確資料，「（友人母親）畀錯咗舊身份證，張身份證係十年前，佢哋唔識分邊張，換咗新（身份證）嘅就收埋，覺得新個張好靚於是擺埋一邊，所以用咗張舊嘅。」

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胡小姐說，早前友人曾親身為母親到旺角始創中心排隊，但等候了三輪才成功領籌，之後職員又稱要再多等2.5小時。她又引述友人的經歷，指當時旺角烈日當空，見到有長者不適，更要由救傷車送走，「搞咗成個下晝⋯好似叩門咁，佢（友人）話圍咗好多個圈。」剛巧胡小姐在中環上班，於是她今日為友人補交資料，又大讚今日毋須排隊，而且服務好。

另外，現場亦有七旬長者填錯身份證號碼，故今日要再補交資料。

多位長者未知「DQ」原因

不過，不少長者並不清楚失敗原因。65歲的胡先生表示，明明早前已交表，雖然今日全程五分鐘已成功處理，但形容今次計劃安排「麻麻地」，又批評勞民傷財，「明明之前份表已經交左去郵政局，但我收唔到錢。」另外，亦有長者表示，不知道為何無法申領消費券，至今亦不知填錯甚麼資料。

84歲譚先生因不懂申請流程，今日首次登記消費券。（王潔恩攝）

八旬長者不懂交表 拖至截止日期後才交申請

84歲譚先生今日亦到場交表，他坦言，今日並非補交資料，而是首次登記，「我都唔識，聽收音機話今日郵局可以交表先嚟。」

連日來不少千里迢迢排長龍處理消費券問題的長者慨嘆，自己目不識丁，或不諳網上填表，依賴區議員或地區人士協助登記消費券，惟至9月1日收不到首期2,000元後才得悉登記失敗。

前區議員：長者忘記上載身份證文件

曾協助街坊申請消費券的前深水埗區議會主席楊彧表示，綜合街坊近日的求助個案，認為不少人忘記上載身份證副本致登記失敗，他解釋，若街坊忘記去年派發一萬元的戶口資料，便要上載身份證明文件，惟有關文件並不能在登記期間同時上載，而是要在完成登記的24小時後才能完成這最後一步，雖然當局最後將等待時間縮短至3小時，但仍有不少公公、婆婆忘記處了這重要一步，失去了領取5,000元消費券的資格。

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他續指，雖然政府期後有發短訊提醒有關市民補交文件，惟長者不諳使用手機，未有留意短訊內容而錯過提交文件的限期，加上近月不少區議員離任，透露有區議員會將補交文件的工作交由街坊自行處理，未有跟進到最後一步，亦是成因之一，形容以往政府派錢流程順暢，有賴區議員在地區協助處理申請，惟現時「冇人補返我哋個位，可能會出現呢啲落差，以後填表、上網等嘅登記都預視到會有甩轆。」

前葵青區議員冼豪輝表示，經其辦事處申請的個案全數已獲審批，當中95%是透過網上登記，他認為重點之一是網上登記並不需要上載身份證明文件，惟紙本申請卻需要，或令部份地區人士或市民混淆。

市民或誤填錯銀行帳戶號碼

他又指，至今仍不明白為何網上登記仍會出現問題，「網上（登記）錯唔到，input個number係錯，申請都申請唔到，因為係用返上次啲資料」，他認為唯一與上次的不同的資料，是支付寶和Tap & Go帳戶號碼，因為使用此兩個平台的市民，需要填寫消費券相關的戶口號碼，而非其帳戶號碼，或會引致失誤。

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對於有長者慨嘆區議員辭職後求助無門，冼豪輝認同說法，「係有好大影響，以前區議員辦事處好似7-11（便利店）咁，總有一間喺左近」，街坊下樓便能輕易查詢和求助，而其辦事處在去年政府派發1萬元時，亦會整合街坊求助，再與政府相關部門溝通，了解街坊的申請表格有何錯誤，協助他們重新填表後再遞交，「老人家咪唔使再出去（日曬雨淋排長龍）」。

區議員離職後 職員再義務跟進求助個案

他坦言，有部份前區議員離任後已不再接聽街坊電話和處理新的求助個案，惟今次消費券爆出大問題後，有同事已重新跟進有關個案，協助街坊領取5,000元。

▼9.2數百人排長龍補辦消費券▼

