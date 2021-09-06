消費券｜政府今起設三間中心補辦　有長者為收確認短訊買新手機

大批長者因未能如期領取消費券，連日到旺角消費券計劃秘書處排長龍輪候登記，補交資料。政府今日（6日）起至9月15日增設3間服務中心供市民補辦手續，當中屯門良景社區中心上午未見大排長龍，有長者對新安排感滿意又安心，期盼政府下次「爽快啲，好似派利市，毋須查根問底。」亦有長者為免錯過確認短訊，豪花千元購入新手機。



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屯門服務中心提早開門

增設的3間服務中心包括中環郵政總局、大埔運頭塘邨運頭塘鄰里社區中心和屯門良景邨良景社區中心，接受消費券計劃下須補交或更正資料的市民補辦重新登記手續。中心在上午9時前已開放登記，有職員指有零星長者在上午7時許已在門外徘徊等候，故因應情況提早開放，但籲市民毋須太心急。

為收確認短訊花千元買新手機

覃先生今早陪朋友補交資料，原本打算過數天才出旺角，直言早應增設服務中心，花數分鐘已辦妥，令長者終於安心：「出旺角太辛苦，老人家都6、70歲。」他說，朋友原本使用小型舊手機，屏幕字體太小，故近日特意花千元購入新手機接收通知短訊，對於財政司司長陳茂波昨為安排欠妥致歉，覃表示「收貨啦」。

長者自嘲「知識有限公司」：下次直接畀現金更好

唐氏夫婦今早從元朗乘車至屯門，對新安排感滿意：「幾分鐘就完成任務。」對於問題終於解決感高興，終於可以「安心出行，周圍去行」，消費也更爽手。不過，唐先生對政府早前安排有微言，表示甚少踏足旺角，加上該處人流多，疫情下不宜前往，大感折騰：「我哋係知識有限公司，填表有啲問題疏忽了，下次派錢應以方便為主、爽快，好似派利市，毋須查根問底，直接畀現金更好。」

居民麥婆婆表示，上周知悉未能領取消費券，遂向早前替她兩夫婦填表的區議員求助，對方收表後稱「等多些人再交」，其後多日到辦事處亦未見人，未能了解進度，「兩個老人住，要靠他了。」她說，即使有新服務中心亦未敢自行提交，擔心被指重覆申請，對政府今次申請安排感麻煩，直言應直接入「生果金」戶口免卻長者煩惱：「幾十年沒有去那些地方（旺角），你叫我走出去搵，點會識？」

▼9.2數百人排長龍補辦消費券▼



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此外，居民梁太進入中心登記前已顯得激心，向區議員求助僅建議自行到始創中心投訴，不懂得如何前往又暈車浪，幸好從新聞知悉新增服務中心，馬上前往辦理。對於整個安排，她直斥「直程不好啦，財爺落台啊，老人金有底嘛，直接入戶口就好啦，怎麼搞這麼多？勞師動眾，留錢幫助窮人更好」。

財政司司長陳茂波對於上周中在旺角始創中心辦事處曾因人流驟增而出現較長輪候時間，也見到有些長者舟車勞頓到旺角辦手續，表示「感到很抱歉」，承認「在執行、準備和安排上不夠妥貼，著實有改善空間」。