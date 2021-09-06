清潔工涉性侵低智商女教友　事主懷孕揭發　被告稱呢啲嘢你情我願

清潔工與一名多年前在教會認識智商偏低的女教友等人，一同到海洋公園遊玩，期間涉嫌兩度非禮該女教友，更疑在晚餐時在傷殘人士廁所把女教友強姦。該女教友事後更因姦成孕須作墮胎手術，並發現清潔工極有可能是孩子之父。清潔工因而被捕，但他否認非禮及強姦，案件今(6日)在高等法院開審，控方透露，清潔工被捕後向警方稱：「呢啲嘢，你情我願。」



被告李煜明，35歲，清潔工。控罪指，被告於2019年7月23日，在海洋公園兩度非禮X，以及在旺角新世紀廣場4樓傷殘人士廁所強姦X。X於案發時為36歲。

遊玩海洋公園時非禮事主X

控方開案陳詞指，事主X的智商為78。她於10年前在教會認織被告，但兩人多年未有聯絡。

案發當日，X和朋友Y，以及Y的胞姐及被告等4人，一同到海洋公園玩。被告隔褲子摸X的私處，期間X曾反抗。此外，被告又用手指插X的私處。

晚餐時在殘廁強姦事主

之後四人到旺角一餐廳晚餐，期間被告強行把X拉到傷殘人士廁所內，X雖反抗但不果。被告在廁所內，在未有使用安全套下強姦X。

X於翌月透過尿液測試，發現懷孕。X把遭性侵一事告知胞妹，並到醫院進行終止懷孕手術，肧胎組織證實和被告的DNA進行比對後，發現被告極為可能為嬰兒的父親。

被告於同年10月被捕，警誡下稱：「呢啲嘢，你情我願」。

案件編號：HCCC9/2021