強制檢測｜外遊抵港確診患者　離港前到麥花臣市集等18場所上榜

食物及衞生局周日晚（5日）公布一宗涉及L452R變異病毒株，屬由海外地區抵港的輸入個案，而患者在過去21天曾在本港居住，到過的18個地方亦被納入強制檢測公告。18個場所中包括10間食肆酒吧，例如：旺角點點心、沙田新城市廣場Simplylife和中環The Coffee Academics等；患者在8月中曾到天水圍嘉湖海逸酒店Staycation，並到濕地公園遊玩，及光顧區內多間食肆。



另外，檢測公告提到，8月28日下午5時至7時，曾身處旺角麥花臣場館的人士均需接受檢測。翻查資料，當日有團體舉行慈善市集，並舉辦了迷你演唱會，嘉賓包括歌手黃劍文，以及藝人譚偉權。



▼9月6日強制檢測公告詳情▼



8月中天水圍嘉湖海逸酒店Staycation 遊濕地公園

當局表示，一宗由海外地區抵港、而患者在過去21天，曾在本港居住的輸入個案，涉及L452R變異病毒株。當局續指，患者曾到過的18個指明地方，被納入強制檢測公告，為謹慎起見，已經即使已接種疫苗的人士，亦須接受強制檢測。

根據強檢公告，相信患者居大嶼山梅窩大地塘74號。根據強制檢測公告，18個場所中，有10處為食肆，包括旺角通菜街點點心、沙田新城市廣場Simplylife、金鐘的金鐘廊Simplylife、中環德己立街The Coffee Academics、梅窩的梅窩中心中國熊、梅窩銀 輝大廈 A 座羅馬餐廳、深水埗美居中心商場Dancing Kettle Coffee Bar、深水埗V Walk魚米、元朗形點 IHabitu Caffe、天水圍天耀廣場BUGIS。

患者主要較多活動有三日：於8月28日曾到旺角通菜街點點心、麥花臣場館、沙田新城市廣場 Simplylife、中環德己立街The Coffee Academics、中環雲咸街中國銀行（香港）；在8月14日至15日入住天水圍嘉湖海逸酒店第一期Staycation，首日到過元朗建業街凡直友里和鋪十八座狗仔粉、天水圍濕地公園、天水圍捌神燒味冰室；次日則到天水圍天耀廣場BUGIS和元朗GRAND YOHO 形點Habitu Caffe。

麥花臣場館8.28辦市集 有藝人出席

另外，患者亦曾到旺角麥花臣場館，8月28日下午5時至7時，曾到該處的人都需接受強制檢測。翻查資料，新生命動力協會於8月27至29日期間，於麥花臣場館舉行「願望集氣場慈善市集」，期中8月28日的下午3時半至5時半，曾舉行「慈善迷你音樂會」，當日包括曾參與《全民造星III》的男歌手黃劍文，以及無綫藝人譚偉權亦有出席。

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▼9月5日流動採樣站地點▼

