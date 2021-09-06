時昌迷你倉大火死因｜倉務經理指上司著用滅火筒救火　惟他唔夠膽

牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，兩名消防員救火期間不幸殉職，他們的死因研訊今（6日）續。該迷你昌區域經理黃家晉指，當時他發現起火後，立刻致電上司詢問需否報警，惟對方僅指示他用滅火器嘗試滅火。而由於黃不曾接受過相關火災訓練，加上「真係唔夠膽」，他由始至終沒有拿起過滅火器。



九龍灣淘大工業村時昌迷你倉於2016年6月21日發生四級大火，焚燒了5日4夜，至6月25日才被火救熄，高級消防隊長張耀升(30歲)及消防隊目許志傑(37歲)分別於6月21日及23日救火期間殉職，死因庭正就二人的死作研訊。

倉務經理黃家晉稱，當時倉內好黑，加上大門會自己閂，他驚有危險，未按上司指示用滅火筒救火，便退回大堂。(劉安琪攝)

上司指示用滅火桶救火

時任時昌迷你昌區域經理黃家晉供稱，當日早上約10時30分，他在1樓的辦公室見到3樓迷你倉的一部閉路電視沒有畫面。他遂經樓梯上到3樓，當時大堂的燈沒有亮起，拍卡機亦沒有運作。隨後，黃推開迷你倉正門，門內黑漆漆一片，只見有堆火在近K213儲物室的走廊地上。他見狀退至電梯大堂，立刻致電其上司呂國榮，問對方是否需要報警，惟呂僅指示黃用滅火桶滅火，呂並稱正前後公司，著黃：「等埋佢嚟先。」黃隨後再打電話通知其下屬、助理區域經理宋國光。

現場好黑大門會自己關

黃之後再度推開正門，見到大門附近有一個迷你滅火器，入面的火勢亦慢慢熄。黃沒有拿起滅火器。黃說﹕「入面好黑，加上個門會自己閂，我驚入面有危險。」他遂退回大堂位置。淘大保安「強哥」、時昌公司維修工人鍾國成、宋國光先後到場，黃見狀按照呂第二通電話的指示去購買毛巾。當他當次回到3樓時，呂已趕到現場，並拿買回來的毛巾掩面。黃隨後回到1樓辦公室與同事會合，並在不久後按警方要求離開現場。

沒留意倉內是否有灑水系統

黃續指，3樓迷你倉設有一道可進出的正門，及3道只供離開的防火門。他沒有留意倉內有沒有消防灑水系統，確定倉內外共有2個消防喉及一個滅火桶，惟不知道該些設施是否能正常運作。另黃表示他事前沒有接受過應對火災、水災等的訓練，公司亦沒有相關指引。

案件編號：CCDI-333/2016(SH)、CCDI-334/2016(SH)

時昌迷你倉的大火焚燒108小時才被救熄，兩名消防員殉職。(詳看下圖)