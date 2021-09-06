長壽是福？香港貧窮長者人數逾39萬　為生存年逾70仍要日捱兩份工

香港連續7年蟬聯全球最長壽地區，然而，在香港長壽是否福氣？據統計，香港有約39.1萬人被界定為「貧窮長者」，逾70歲以上更佔27.9萬人。有關注基層及長者團體批評，政府支援不足下，長者在港難安老，有年逾70長者為生存，即使已過退休年齡多年，每日仍要打兩份工捱足13小時，有人等安老宿位「等到死」，若要老友記有較優質晚年生活，政府必需增撥更資源提升安老施。



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社協：安老政策樣樣有啲但樣樣都要等

根據統計處數字，2019年全港人口約751萬，65歲以上長者佔132萬人，逾85歲則有約21.7萬人。香港社區組織協會幹事吳衛東認為，面對人口老化、長者貧窮率超過三成等問題，政府安老政策力度不足，「樣樣都有啲，但樣樣都要等」。

他說，不少長者用盡儲蓄後便要領取綜援，基層長者面對的三大支出包括租金、食物、醫療開支，曾遇過有個案即使年近70歲，仍然日打兩份工，日間8小時當外判清潔工，晚上再到酒樓清潔5小時，每日共工作13小時，只為應付日常開支。他批評，政府一方面拒推行全面退休保障，另一方面取消強積金對沖進度緩慢，促政府加大力度推行。

香港社區組織協會幹事吳衛東認為，政府安老政策力度不足.（資料圖片/梁鵬威攝）

輪候資助宿位平均等21個月 名副其實「等到死」

另一方面，不少長者則因乏人照顧，或身體原因，需要入住院舍，但宿位不足向是本港安老服務問題所在。截至去年12月底，有3.1萬名長者正輪候資助護理安老宿位，平均輪侯21個月；另有約6000人則等候入住護養院，亦要平均輪侯26個月，共有7,024人於輪候期間逝世，名副其實「等到死」。

資助宿位僧多粥少，不少長者只能轉投私營院舍。按統計處《2020 年居住在私營安老院人士的概況》數據所示，截至去年7月，全港約有3.8萬人居於私營安老院，整體年齡中位數為 84 歲，80歲或以上佔整體64.2%，逾85歲長者則有1.1萬人。

本港面對人口老化問題，長者對院舍需求亦更殷切。（資料圖片／張浩維攝）

雙老家庭屢生倫常悲劇 貧窮長者壓力大

不過，私院服務質素良莠不齊，吳特別提到，本港過去曾發生雙老家庭倫常悲劇，「有能力可以住安老院舍獨立房、請工人，貧窮家庭就好大壓力。」他說，長者對護理服務抗拒、感到恐懼，一進院舍如同失去自由，即使一身病痛，「同屋企人講千其唔好送我入老人院，言下之意，即係寧願死咗佢」，認為政府在院舍、社區照顧方面，應增撥更多資源，改善院舍質素，並加快輪候時間。

隨著人口高齡化，長者數量急速澎漲，根據《香港人口推算2020-2069》，長者人口未來20年將增加接近一倍，及至2039年，每3個港人將有一位是長者，逾65歲將增至252萬人，年逾85歲的銀髮族則會增至48萬。