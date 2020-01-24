【鼠年2020】過百位獨居長者齊團年　婆婆談長壽秘訣：最緊要開朗

又到一年除夕夜，一家人聚首一堂吃餐團年飯亦是新年傳統，惟獨居長者卻未必能享受共聚天倫之樂。為讓一班獨居長者亦能感受過年氣氛，救世軍今日（24日）邀請逾百位獨居或「兩老共住」的長者共聚晚餐。 而在新型冠狀病毒肺炎疫情下，大部分長者都在聚餐時戴上口罩，而救世軍亦在活動前為參與者量度體溫及消毒雙手。 有長者指，外出時會戴上口罩，亦會避免去人多的地方，最盼望新年能「開開心心」度過。

+ 20 + 19 + 18

今日（24日）是年三十，救世軍連續第五年舉辦團年飯，今年亦邀請144位長者到酒樓享用晚餐，齊齊度過豬年的最後一日。

婆婆獨居曾感孤獨 齊齊團年「好開心」

82歲的黃婆婆今年第一次參加救世軍舉辦的團年飯，感覺「好開心」。黃婆婆的丈夫於十年前離世，他們並沒有子女，因此黃婆婆一個人居住公屋，靠着綜援生活。說起獨居生活，黃婆婆指，以往曾經過得「孤獨」，「有時都會諗起先生」，而日常生活亦是「自己住自己食」。

但漸漸地，黃婆婆亦開始參加唱歌班、跳舞班，同時參加社區中心的活動。問及長壽秘訣，黃婆婆笑言要「食好啲、瞓好啲、諗少啲」，而保持樂觀的方法則是「唔開心就唱歌」，最期望新年能「開開心心」度過。

面對肺炎疫情，黃婆婆亦做好準備，她外出會戴上口罩，亦會避免去人多的地方，平時勤洗手，「唔好食咁多熱氣嘢，多用鹽水漱口」。

長者分享長壽秘訣：最緊要開朗

梁婆婆今年84歲，由於子女移居外國，丈夫已過世，故現在獨自居住。雖然已年過八十，梁婆婆仍有參加義工活動，亦「鐘意行街買嘢」。問及長壽秘訣，梁婆婆指「最緊要保持開朗」，在飲食方面多節制，少吃煎炸食品。而對於新年願望，梁婆婆則希望「身體健康，世界和平」。

疫情下長者戴口罩團年 酒樓無影響

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，本港亦出現兩宗確診個案。大部分長者在聚餐時戴上口罩。為應對疫情，救世軍亦在活動前為參與者量度體溫及消毒雙手，亦為長者準備口罩。救世軍油麻地長者社區服務中心註冊社工鄭斯妮指，今年特別安排義工幫助長者分食物，以保證衛生。

而酒樓宴會經理葉小姐則指，今年農曆年間訂位量與往年相若，接近訂滿，亦未曾聽聞有客人因肺炎疫情而退訂。