食肆遭檢控違防疫令8月增兩倍　業界：有食肆即電寫紙仔食客核實

本地新冠疫情緩和，外防輸入壓力仍存在，社交距離措施仍未放寬。過去一個月，多間食肆因違反防疫令，被罰停晚市多至14日，餐廳負責人更被票控。根據警方數字，6月、7月餐飲處所違反防疫令而被檢控的數字分別為14宗及13宗，而去到8月數字急速升兩倍至45宗，當中包括違反每枱食客人數、堂食時間、使用安心出行及填寫表格，以及員工是否完成疫苗接種或進行病毒檢測等。



香港餐飲聯業協會會長黃家和指，如是因為客人個人資料填寫不真實而連累食肆被罰停晚市堂食14日，對於餐廳實則非常無奈。他透露，有少數餐廳或難以承受14日停晚堂食處分，會撥打電話給「寫紙仔」食客核實真實性，主要是少數西餐廳。他建議當局考慮要求B類餐飲處所也只接受掃瞄安心出行，不再接受「寫紙仔」，減少前線員工與食客之間矛盾。



佐敦食肆「開餐」上周六被警方巡查時發現有食客無掃瞄安心出行或寫紙仔，需停晚市堂食14日。 （「開餐」FB圖片）

警方8月每4次巡查發一張告票

《香港01》向警方查詢相關數字，發現從2021年6月至8月，警方巡查次數逐漸減少，但檢控比例升高，即巡查及檢控比例逐步上升——6月每26宗巡查發出1張告票，7月則每12宗巡查發出1張告票，及至8月就大約4次巡查便發出一張告票。

6至8月勸喻或警告數字則分別為50、12及8次；發出定額罰款通知書的次數由6月、7月的0次，升至8月20次。

食環署在6月至8月則在餐飲業務處所就各防疫規例，就「限桌令」《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）、「限聚令」《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）及「口罩令」《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）進行執法。3個月巡查數字在2萬至2.1萬之間；對食肆發出檢控告票，則分別為56、53及60張；向食客發出定額罰款通知書則分別為34次、7次及5次。

食環署發言人表示，會繼續加強巡查，確保餐飲業務處所負責人及市民嚴格遵從相關規例，亦會對違例者採取執法行動，以減低2019冠狀病毒病在餐飲業務處所傳播的風險。

黃家和倡進入B類食肆必須掃瞄安心出行

早前油麻地、石門、灣仔、佐敦多間餐廳因為違反防疫令被票控，多被罰停14日晚市堂食，日間每枱人數也須減至最多2人。香港餐飲聯業協會會長黃家和指，如是因為客人個人資料填寫不真實而連累食肆被罰停晚市堂食，對於餐廳實則非常無奈，認為責任在於食客，因為食肆確實難以安排人手逐張檢查，同時也質疑政府是否需要在執法上如此嚴格。

黃家和透露，有少數餐廳或難以承受14日停晚市堂食的損失，如絕少數的西餐廳，增派人手在食客「寫紙仔」後，撥打電話確認資料真實性。

目前C及D類食肆只接受堂食食客掃瞄安心出行，只有A及B類食肆准選擇「寫紙仔」。黃家和建議當局考慮強制所有B類食肆亦只接受掃瞄安心出行，杜絕手寫資料不真實、不清楚的紛爭，也減少前線員工與食客之間的矛盾。