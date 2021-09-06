港府認可印巴馬泰高風險地區疫苗針紙　當地打針港人周三起可回港

政府今日（6日）公布已與印度、馬來西亞、巴基斯坦及泰國政府完成商討，將認可這些地區發出的疫苗接種紀錄。持有符合指定格式疫苗接種紀錄的香港居民，可從高風險地區A組指明地區登機來港。有關安排由本周三（8日）凌晨零時起實施。



+ 6

政府表示，由周三凌晨零時起，持有由印度、馬來西亞、巴基斯坦或泰國相關主管當局發出，並符合指定格式疫苗接種紀錄的香港居民，可從A組指明地區登機來港。有關旅客所接種的疫苗，必須為列於政府「就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表」上的疫苗。

（政府新聞處）

周三起同樣認可韓國針紙

政府亦已與韓國政府完成商討認可疫苗接種紀錄的安排，同樣由周三凌晨零時起實施。雖然韓國目前並非A組指明地區，但有關安排可便利持該國相關主管當局發出並符合指定格式疫苗接種紀錄的香港居民，從A組指明地區登機來港。

政府稱，會繼續與其他地區就疫苗接種紀錄認可安排進行商討。當政府與這些地區陸續達成認可安排後，將更新名單。