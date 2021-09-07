新冠疫苗｜專家劉宇隆倡降低接種科興年齡門檻　指港府態度僵化

現時青少年組別，即12至19歲的群組，現時有6成已接種新冠疫苗，大部分是接種復必泰疫苗。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆，出席香港電台《千禧年代》時形容，現時本港接種疫苗已到達「樽頸位」階段，降低接種科興疫苗年齡，有望增加接種率。他又批評，港府只等待藥廠提供數據，並未分析智利政府降低接種疫苗門檻比較，做法過份小心和僵化。



港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌，在同一節目中則表示，若藥廠向港府提交最新的數據作審視及商討，是較簡單做法。



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智利公共衞生研究所專家，於周一（6日）會議中，以五比一通過將接種科興疫苗的最低年齡降至六歲。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，現時本港青少年組別，即12至19歲群組，約六成已接種新冠疫苗，大部份接種復必泰疫苗。他形容接種疫苗已到達「樽頸位」階段，若將科興疫苗接種年齡降低，更有望推高接種率到最少八成。

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倡降低科興接種年齡 劉宇隆︰看不到原因再等

劉宇隆說，港大兒科進行的青少年接種新冠疫苗研究，發現100多名接種科興的青少年中，抗體反應不比他們父母遜色，甚至更高，有效性是不容置疑，亦相當安全。他又說，智利政府已經將科興疫苗接種門檻下調到6歲，認為政府可同時向智利政府和科興藥廠索取數據，指目前港府及其相關團隊的程序，或是過份小心和僵化。在降低科興接種年齡門檻方面，他個人認為看不到原因再等。

許樹昌︰由科興交最新數據予委員會審視是較簡單做法

另外，衞生防護中心轄下的科學委員會，將於下周三（15日）開會商討降低科興接種年齡門檻，以及接種第3針事宜。

對於是否再降低接種門檻，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在同一節目中表示，若有科興方面向港府提交最新的數據後，即時交由相關委員會審視及商討作審批，是較簡單做法。