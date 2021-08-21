新冠肺炎｜增3宗輸入個案　聶德權：料疫苗接種劑次今逾700萬

新冠肺炎疫情反覆，本港今日（21日）增3宗輸入個案，均帶有L452R變種病毒，患者先後在本周或不同日子分別從哈薩克斯坦、委內瑞拉和尼日利亞出發，共同點是3人均曾在卡塔爾首都多哈轉乘QR818航班來港。其中從委內瑞拉抵港的18歲男子（#12052）曾在6月接種兩劑國藥疫苗。另外，今日初步確診少於5宗。

截至昨日，本港已接種共約694萬劑疫苗，公務員事務局局長聶德權今早出席活動時呼籲市民盡快打針，並稱現時已有約388萬人打針，預計今晚總接種劑數達700萬劑，估計疫苗接種率下星期可達6成。



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今日新增3宗輸入個案均帶有L452R變種病毒，包括從哈薩克來港17歲少女（#12051），她周一（16日）在卡塔爾首都多哈轉乘卡塔爾航空QR818航班抵港，她及後入住灣仔華麗銅鑼灣酒店檢疫，無病徵，但在第3日的樣本確診；從尼日利亞抵港的11歲男童（#12053）則乘搭同一航班在周二（17日）抵港，他在北角華美達盛景酒店檢疫3日後，在周五出現病徵，同日抽取樣本檢測後確診。

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至於從委內瑞拉抵港的18歲男子亦曾乘搭QR818，他抵港時無病徵，惟在機場檢測時對病毒呈陽性，他在6月5日及6月26日先後在委內瑞拉接種兩劑國藥疫苗。

本港疫苗接種計劃開打近半年，公務員事務局局長聶德權表示，現已有388萬人打針，預料總接種劑數今晚可突研700萬劑，接種率下周更有望達60%，他形容抗疫是一場馬拉松比賽，呼籲市民快打疫苗，盡快恢復正常生活和運動。

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