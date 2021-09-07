新冠疫苗｜「即日籌」周四起擴至院舍員工、學校教職員等五類人士

近日新冠疫苗接種數字持續下降，政府今天（7日）宣布，由本周四（9日）起，派發「即日籌」的安排將會擴展至5個特定群組，包括安老院、殘疾人士院舍員工；醫療機構員工；學校教職員；餐飲業務員工；建造業工地人員等。21間社區疫苗接種中心每日各派發100至200個籌。



政府表示，「即日籌」的安排將繼續適用於60歲或以上人士及12歲或以上學生。 （資料圖片／何家達攝）

政府公布，由星期四（9月9日）起，新冠疫苗接種計劃下的21間社區疫苗接種中心（私家醫院除外）將向以下五個特定群組人士派發「即日籌」，供他們在派發籌號當天的指定時段於接種中心接種疫苗：

（1）安老院、殘疾人士院舍及護養院員工



（2）醫療機構員工



（3）學校教職員，校巴司機及保姆



（4）餐飲業務和酒吧或酒館員工



（5）建造業工地人員



「即日籌」派發時間由每日上午7時45分開始，先到先得，派完即止。社區疫苗接種中心每日下午1時30分至2時30分關閉進行清潔消毒，最後一節接種時段為下午7時至7時30分。

▼有「即日籌」派發的21間社區疫苗接種中心▼



欲領取「即日籌」的人士可親身攜同香港身份證到社區疫苗接種中心取籌，並申報所屬特定群組，亦可委託家人到社區疫苗接種中心代領，惟需出示接種人的香港身份證副本和申報委託人所屬的特定群組作登記。社區疫苗接種中心的工作人員會在有關人士接種第一劑疫苗時，通知他們接種第二劑的日期和時間。

政府發言人表示，「即日籌」的安排自7月29日實施以來運作暢順。在評估實際情況後，決定將「即日籌」推展至這些特定群組，以進一步提高相關群組的接種率。「即日籌」的安排將繼續適用於60歲或以上人士及12歲或以上學生。

「即日籌」派發時間由每日上午7時45分開始，先到先得，派完即止。 (資料圖片／張浩維攝)

接種復必泰疫苗最低年齡為12歲，接種科興疫苗的最低年齡則是18歲。21間社區疫苗接種中心每日合共可派發約4100個「即日籌」。由於場地限制，設於私家醫院以外的社區疫苗接種中心每日各派發200個籌，而位於東涌社區會堂的社區疫苗接種中心每日派發100個籌。

▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼

