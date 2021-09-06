新冠疫苗｜連續兩日少於2萬人打針創近3個月新低　預約人數升三成

接種新冠疫苗人數再跌，當局今晚（6日）公布，今日僅有15,500人打首劑疫苗，連續兩日少於2萬人，再創近三個月新低，佔12歲或以上人口63.3%。今日有7,900人預約接種時間，人數比昨日6,100人回升三成。



昨日共有4宗打針後送院的個案，他們接種後出現常見副作用，情況穩定，均已出院。



▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



+ 14

政府表示，有426萬已打疫苗，當中約155萬人已接種已接種首劑科興，約271萬人已接種首劑復必泰；約134.5萬人已接種已接種第二劑科興，約228.2萬人已接種第二劑復必泰。

截至今晚8時的過去24小時，有5,100人接種了首劑科興，10,400人接種了首劑復必泰，即僅有15,500人打首劑，比昨日近三個月新底再少1,000人；9,800人打了第二劑科興，以及20,000人打了第二劑復必泰。科興社區疫苗接種中心的整體接種率為97%，而復必泰接種中心的整體接種率為96%。

今日有1,300和6,500人分別在網上預約接種科興及復必泰疫苗，總數7,900人，較昨日多1,800人。

▼8月27日起學生可取即日籌接種疫苗▼

