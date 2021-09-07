變種病毒｜許樹昌：Mu變種未到值得擔心級別　現有疫苗能減死亡率

近日本港至今最少有3名新型冠狀病毒輸入個案患者，驗出帶Mu變種病毒，當中有患者在接種疫苗後受到感染。

港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（7日）在港台節目《千禧年代》中表示，目前涉及Mu變種病毒的個案，至今只有約5,000宗，佔全球病例只有0.1%，傳播至約40個國家地區；其傳播力不及已有160多個國家、地區的Delta，嚴重性相對較低。他認為，世衞雖將Mu列為值得關注的變種病毒，但未到值得擔心級別。



中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，涉及Mu變種病毒的個案，其傳播力不及已有160多個國家、地區的Delta，嚴重性相對較低。（資料圖片 / 羅君豪攝）

其中一名由美國返港的患者，於當地接種兩劑疫苗後仍確診。許表示，Mu變種與其他變種病毒一樣，同樣帶有N501Y及E484K變異基因，或會減低疫苗保護功效。由於病毒本身的病毒株有異，疫苗效力會打折扣，但仍可減低嚴重併發症及死亡風險，因此期望藥廠能盡快推出更新版本的疫苗。

許樹昌又指出，目前Mu變種病毒感染個案在全球分散，其潛伏期和殺傷力等，未有國家有詳細研究數據。許強調，現時Mu變種病毒雖被世衞列為「值得關注」，但未到「值得擔心」的級別，現時最重要是確保病毒無流入社區。但他相信，若公眾有興趣知道更多涉及變種病毒資料，港府可以考慮適時公布相關資訊。

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