支聯會拒向國安處交資料　鄧炳強：執法行動會嚟得好快

警方國安處上月去信支聯會多名現任常委，要求在今日（7日）前，交代過去8年大量財政、會議及活動紀錄。支聯會日前表明不會向警方提供相關資料。保安局局長鄧炳強出席立法會會議後見記者，他指警方國安處正調查支聯會涉「外國代理人」，重申相信公眾「眼睛雪亮」，相信透過日後法庭審訊會見到更多證據。他又指，留意到支聯會稱不會提交資料，重申此舉可能涉刑事，相信警方的跟進行動會有很效率及迅速，「執法行動會嚟得好快」。



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支聯會副主席鄒幸彤日前表示，支聯會並非「外國代理人」，警方國安處的要求不合法理。

鄧：透過法庭審訊會見到更多證據

被問到有什麼理據或交易證明警方指控，保安局局長鄧炳強重申，任何人接受外國政治團體資金，從而為這些外國利益活動，便屬於「外國代理人」，他相信「大家眼睛雪亮」，相信透過日後法庭審訊會見到更多證據。他又引例指壹傳媒創辧人黎智英在日前其他案件的審訊中，可見到他如何勾結外國、危害國家安全。

鄧炳強續指，任何人不跟從國安法交出資料，必定會採取執法行動，並揚言跟進行動會「好迅速」及「好有效率」，另任何人亦可提出司法覆核，兩者並無衝突。

特首林鄭月娥今日（7日）出席行政會議前回應，指《國安法》是「有法必用」，認為過去一些人不斷鼓吹「違法達義」，批評公然表明不守法的人，不能自稱為「公民組織」。