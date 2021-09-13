新冠肺炎｜精神科醫生：疫下焦慮症學生驚染疫　頻消毒書本洗書包

新冠疫情下開學已近兩周，有公立醫院精神科醫生表示，過去一段時間，網課與實體課交替，部分學生較難適應，易有情緒困擾，有關情況增多；少數患有焦慮症的學生，對疫情感到擔心，過度清潔以防疫，例如經常消毒書本、洗書包，建議家長關心子女上學情況，鼓勵他們分享想法與感受，細心聆聽，切忌「說教」。



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葵涌醫院精神科顧問醫生鄧振鵬表示，因應疫情發展，上學模式經常改變，網課與實體課交替，多了學生難適應。（胡家欣攝）

網課與實體課交替 難適應學生增多

每逢新學年開始，學生需要收拾心情，迎接環境與年級轉變。葵涌醫院精神科顧問醫生鄧振鵬表示，因應疫情發展，上學模式經常改變，網課與實體課交替，留意多了學生難適應，有情緒困擾，但未有統計個案數字。他舉例，部分集中能力較差的學生，較難專心在家學習，未有完成功課，開學前夕感到焦慮，擔心未能追趕進度。

另外，部分患有焦慮症的學生，對疫情感到擔心，過度清潔以防疫，例如經常消毒書本、洗書包；也有焦慮症學生，進入課室時有窒息感覺或腳震，需要師生協助適應。

新學年全港學校維持半日課堂。（資料圖片）

建議家長耐心傾聽子女 切忌說教

鄧振鵬指，建議家長要適度關心子女上學情況，鼓勵子他們分享想法與感受。若果子女開學後面對情緒困擾，他教導家長先耐心聆聽子女，理解他們的處境，肯定他們的感受，並找出引起情緒問題的根源，切忌「說教」和即時否定子女。他指出，如子女持續情緒低落，出現失眠、食慾不振等徵狀，影響日常生活，可以尋求專業人士如社工等協助。

本港正值移民潮，退學情況增多，學生要面對離別。鄧振鵬指，有聽聞有學生個案，對朋友移民感到失落，或會加添不安及焦慮情緒，但相信不會是導致情緒病主因。他認為家長可陪伴子女面對，遇到親人移民時，可示範如何面對離別。

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