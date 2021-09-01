開學｜學界現縮班危機　小學增外籍教師、推英文常識校本課程吸生

香港適齡學生人數持續減少，加上移民潮及跨境生未能返港夾擊，香港學界面臨縮班殺校危機。新學年伊始，有大埔區屋邨學校，在暑假已推出英語音樂劇班予小一生適應；新學年再增聘外籍老師，並於初小推出新校本英語課程，鼓勵閱讀風氣，盼長遠吸引更多學生。

仁濟醫院蔡衍濤小學校長陳淑兒解釋，近三年跨境生人數大跌，全港適齡入讀小學人數持續減少，為改善教學及滿足家長需求，校方在今年4月起決定改革初小課程，將常識、情意教育及閱讀繪本內容混入英文課程。另為增強學生對學校的歸屬感，特聘藝術家帶領學生，將學校常讀繪本設計成壁畫；並為小一新生安排暑假英文音樂劇班，助他們及早適應小學生活。



陳淑兒說，現時該校共有26班、逾600名學生，當中約100人是跨境生。她對今年開學，全校可恢復半天實體課感開心，但希望跨境生可盡快回校，「見到同學入校門都雀躍，因為有一段時間無見，上學年考試後，我哋都做咗好多預備工作，新增太空基地、二樓同五樓壁畫，想同學快啲返嚟。」

在疫情中開學，家長張先生對小朋友可恢復面授感開心，相信學生會更投入課堂，「（網課）做家長嘅未必無時無刻睇住佢，主要係成績差啲。」

黃生及黃太今日陪升讀小學的兒子上學，二人表示，暑假時學校推英文音樂劇興趣班，兒子已熟悉學校，今日回校時心情輕鬆，滿意上半天課安排。黃太說，「佢好鍾意返學，頭先話想做個乖學生。返半日好過全日，減低啲風險。」黃生則表示，近日集中訓練兒子自理能力，「教佢自己去洗手間，男仔幼稚園無拉鏈去廁所，未識，我諗每朝都要提一提佢。」

近年跨境生數字跌 調整收生及語言政策

校長陳淑兒直言，跨境生數字近三年急跌，適齡學生亦減少，全校學校都關注收生情況，而該校希望做好課程及教學。經商討後，校方在今年4月決定調整2021/22學年的收生及語言政策，老師團隊合力使用上學年的下午時段、暑假設計新教材及活動：「每做一樣嘢唔止為咗收生，考慮埋學生利益、趣味性學習」。

本學年起，該校在一、二年級部份班別試行雙班主任制，增聘外籍英語做班主任，增強英文語境；另在暑假期間，由副校長負責重新整理初小課程，英文、常識重疊課程整合，混合情意教育及繪本內容，設計出中、英文校本教材，「以前常識教身體特徵，𠵱家教埋點用英文表達情感、情緒。」她稱，家長反應熱烈，小一及小二級分別只有20多個新課程名額，卻有逾60人報名。該校將視乎試行成效，研究擴至更多年級。

她直言，跨境生數字近三年急跌，加上適齡學生減少，全校學校都關注情況，希望多收學生，但校方同時希望做好課程及教學，故老師團隊合力使用上學年的下午時段、暑假設計新教材，「每做一樣嘢唔止為咗收生，考慮埋學生利益、趣味性學習」。

增聘外籍教師做班主任 增強英文語境

經商討後，校方今年4月調整新學年收生及語言政策，在一、二年級部份班別試行雙班主任制，增聘外籍英語教師做班主任，增強英文語境，另在暑假期間由副校長負責重新整理初小課程，英文、常識重疊課程整合，混合情意教育及繪本內容，設計出中英校本教材。她稱，家長反應熱烈，小一及小二級分別只有20多個新課程名額，卻有逾60人報名，校方將視乎試行成效，研究擴至更多年級。

學校為增強同學歸屬感，安排本地藝術家帶高年級生畫卡通壁畫。六年級生劉思雅及陳妮均對有份參與其中感高興。劉思雅說，「活動本意係將閱讀報告以藝術方式表達，選擇最鍾意嘅書本主角做主要角色。」她對參與其中感新奇及開心，亦比以前更期待開學，「呢個機會好稀有，疫情之下都有老師肯過嚟教我哋。好開心老師揀我入嚟，覺得係藝術家先可以做。」至於四年級生劉子軒則表示，小一起已對畫壁畫感興趣，直言有份參與是「開心到跳起」。