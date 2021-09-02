開學｜暫無學校申請全日面授　楊潤雄：相信嚟緊有學校做得到

開學第二日，在師生接種率需達七成條件下，未有學校恢復全日面授。教育局局長楊潤雄今(2日)於新城電台接受訪問時表示，暫未收到恢復全日面授課申請，但「相信嚟緊會有學校做得到。」教育局今日已向各學校去信，收集師生接種數據及情況，期望開學後可在教育上多做功夫，令「未來接種率有大進步。」

楊潤雄又盼本港整體接種率進一步增加，建立防疫屏障，令局方更有信心更「夠膽」考慮調整學界防疫策略，包括幼園及小學上學安排。



楊潤雄表示，近日收到個別校長反映有意申請恢復全日面授，今早曾向同事了解，「暫時未有(相關申請)，但相信嚟緊會有學校做得到。」他提到，今日已去信學校收集師生接種疫苗情況，包括因醫療原因未能打針人數，他又指，局方未來將會再收集相關數據，盼了解涉及不打針原因或考量等。他期望開學後可在教育上多做功夫，「希望未來接種率有大進步。」

全港中小學幼稚園9.8前須回覆接種數字

根據教育局給學校信件，全港中小學、特殊學校、非本地課程學校、幼稚園及幼兒中心，需於本月8日或之前，提供學校直接僱用的全體教職員、非直接僱用的提供在校服務人士 及12歲或以上學生接種疫苗的相關資料 。

網課影響進度 楊潤雄：學習唔係只得一年

至於受疫情影響下，學生改以網課學習，被問到局方如何支援落後進度的學童，楊潤雄承認各學生的學習差異會擴大，強調各學校有其專業方法協助有需要學生，他又指，大家應著眼於長遠發展，「學習唔係只得一年，將來係咪追得返呢？」他相信校方亦會因應教學情況調節。



疫情亦令學童無法享受正常校園生活，他指需於疫情風險管理及學習需要中取得平衡，「大家要接受現實，保持社交距離，人同人接觸自然少咗。」由於目前接種疫苗的門檻為12歲或以上，故幼稚園及小學未能申請恢復全日面授，他期望本港整體接種率增加，建立防疫屏障，令社會安全度提高，「令我哋夠膽或有信心再放寬或調整」，他又期望，待疫苗有更多數據支持、確保其具安全成效時，可延伸接種年齡至12歲或以下。