開學日｜大埔小學逾百名跨境生未能回校 曾面臨殺校疫情竟增收生

今日是一眾莘莘學子的開學日。在疫情下，校門少了小朋友抱著父母哭鬧不願上學的情境，反而是被困在家中太久，個個對上學充滿期待。三水同鄉會禤景榮學校更特意在校門設置打卡位，給一些學生和家長拍開學照留念。在數年前，這所學校面臨殺校及縮班問題的困擾，但在疫情下的新學年，反而創造了家長認識學校的機會，成為少數在移民潮及未通關情況下，仍然有收生增長的學校。

攝影：歐嘉樂



暑假Staycation 同學更愛半日制

就讀三水同鄉會禤景榮學校6年級的苗喜兒，今日和就讀同校3年級的妹妹苗喜芝，在媽媽的陪同下展開新學年。媽媽指：「今年暑假都係同佢哋去下Staycation、迪士尼、海洋公園咁，同無疫情比較，佢哋兩個食係食多咗，但都無乜點肥到！」

問及喜兒及喜芝的功課進度，姐姐喜兒分享：「我哋年年都唔係臨尾趕做果啲，係暑期開始前都會數定功課頁數，安排好每日做幾多，妹妹都係，所以功課都做好晒。」

就讀2年級的唐心悠同學，則在暑假期間參加了豎琴班、烹飪興趣班，平日也有和媽媽一同做做三文治等，相當充實。她又希望學校可以一直維持半日制上學，這樣她就有更多時間做想做的事。

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曾面臨殺校 逾百跨境生仍未能回校上課

李小寶在2017年起任職三水同鄉會禤景榮學校校長，她憶述：「當時有約120位學生派到我們，但有約80多位都不願入讀。若收生不夠，就要面臨殺校及縮班問題，幸好最終教育局把一些『沒有幫小朋友報小學』的學生分派進來，加上其他途徑才勉強夠人數。當時，學校有六成多收生是跨境生。」

在疫情下未能通關，不能取錄跨境新生以填補學位空缺，更要處理在校跨境生無法回校上課，都是學校這兩年面對的大挑戰。李小寶校長指，目前學校仍有約100多位跨境生沒法回港上學，大部分是高年班，佔學校整體人數約20%。這批學生均需要老師額外為他們開ZOOM教學，考試也特意在內地租用大型場地，聘用監考員，與香港學生同步進行考試。而最需要幫助的是升中的同學，老師要遙距教家長填表，也會為跨境生去準備一些可以「視像叩門」的中學。老師的努力沒有白費，去年成功讓跨境畢業班學生升讀本港中學。

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疫情未通關Ｘ移民潮 收生不跌反升

李小寶校長在上任後一直加強學校軟、硬件方面配置，例如聘用更多外籍老師、建設更多學校設施、改革課程內容、新增英文班別等等。意想不到，疫情反而是收生的助力。疫情剛爆發時，他們是第一批使用網上教學的學校，加上老師團隊的熱誠，家長可以透過ZOOM親眼看見老師的用心，口碑便傳了開去。

在今年不少地區學校收生未如理想的情況下，三水同鄉會禤景榮學校在沒有跨境生的新學年下，反而增加了小一的收生人數；不過在環境趨勢下，小二至小六也有學生因移民而退學，亦有部分原有跨境生實在等不到通關的日子，決定轉為在內地升學。

新學年挑戰：校巴人數難預算

今個開學年，另一個難題是校巴的安排。李小寶校長指，即使早已發出通告，收集了大約需要校巴服務的人數，惟獨最後關頭，仍有不少家長決定採用其他方式回校，令她大失預算，今年學校要補貼約十多萬元去維持校巴服務。

目前校巴服務月費由$800至$1,500元不等，為了避免疫情反覆帶來的問題，亦與校巴服務供應商簽好協議，若上學日數不足半個月，則以實際上學日數計算車費，多於半個月而不足一個月，也可以收足車費。李校長補充，近年多了家長自行「組團」，住在附近的家長會一起安排小朋友坐的士分擔車資。