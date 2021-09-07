少年警訊暑假吸近2000青少年加入　消防處擬成立制服團隊

保安局為提升各部隊青年工作成效，於今年設立中央平台，由6支紀律部隊及2支輔助部隊的代表組成。保安局副局長區志光表示，目標包括提升青少年的國民身份認同。

據當局資料，警務處旗下的少年警訊，截止今年7月有逾17萬名會員，今年4月推出流動應用程式後，截至7月共有超過1,900名青少年登記加入。另外，消防處正計劃成立青年制服團隊。入境處、海關、懲教署的青年培訓活動亦涵蓋內地交流。



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少年警訊推App吸1,900名青少年加入

警務處旗下的少年警訊，截止今年7月有逾17萬名會員。處方今年4月推出少年警訊流動應用程式 (JPC App)，截至7月共有超過6,000次下載，有超過1,900名青少年登記成為為少年警訊新會員。

消防處計劃成立青年制服團隊

消防處正計劃成立青年制服團隊，從現有兩個校園教育計劃吸納會員，準備在2021/22學年招募約200名學生，活動包括定期步操訓練及培訓課程。

入境、海關、懲教涵蓋內地交流活動

入境處青少年領袖團目標是中三至中六學生，領袖訓練內容涵蓋入境處知識、國民教育、步操等，截止今年7月為26 間中學約370多名學生提供訓練。入境處計劃安排學員們到訪內地駐港機構及出席內地交流活動。

海關的青少年教育導向計劃「Customs YES」，供12至24歲的青少年參加，截止今年7月共招募超過900名青年會員及20名團體會員，活動包括粵港澳大灣區交流活動。

另外，懲教署的「更生先鋒領袖」共招募174位中學生，活動亦有參觀內地環節，會舉辦暑期遊學團，探訪農村學校和家庭。

保安局指，為提升青年工作成效，於今年設立中央平台，由各紀律部隊及輔助部隊的代表組成 ，促進各部隊青年工作合作。

擬修例授權政府收費代業主改善消防設備

另外，政府建議修訂《消防安全(建築物)條例》，可授權政府代業主進行消防安全改善工程，並收回有關費用。據統計，截至今年7月，消防處和屋宇署已完成巡查 10,056 幢目標樓宇，向 8,875幢目標樓宇發出「消防安全指示」。

逾六成不遵從消防處指示

其中，消防處共發出超過 230,600張「指示」，只有89,300張「指示」獲遵從，比率不足40%。屋宇署共發出超過70,500張「指示」，僅20,100 張獲遵從，比率不足30%。未遵從指示的個案中最長拖延達13年。