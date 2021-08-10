政府全面接納紀常會及首常會報告書　調高紀律部隊起薪、頂薪點

政府今日（10日）宣布，行政長官會同行政會議，決定全面接納《紀律部隊職系架構檢討報告書》所提出的建議，同意各紀律部隊包括警務處、入境處、政府飛行服務隊、消防處 、海關 、懲教署 、廉政公署，調整增薪點、起薪點及頂薪點等。有關薪酬調整待立法會財務委員會批准，並由財委會批准當月首日起實施。



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《紀律部隊職系架構檢討報告書》由紀律人員薪俸及服務條件常務委員會，及首長級薪俸及服務條件常務委員會制定。公務員事務局發言人表示，行政長官會同行政會議考慮了多項相關因素，其中包括紀常會和首常會作為獨立諮詢委員會的公信力、各項建議的理據、部門管方和職方的意見、建議對紀律部隊人員士氣的影響、政府財政、社會大眾的意見等，最終決定接納報告書建議。發言人又指，會盡快將建議提請立法會，以待批准。

據報告，建議調高警務處、入境處等紀律部隊多個職級的薪點，其中警長的最低薪點和頂薪點分別提高兩個和四個薪點，並倡在六個紀律部隊多個職位增設1至2個跳薪點，亦支持入境處、消防處、海關和懲教署增設副處長、副關長或副署長職位，薪級訂於相等於首長級薪級表第3點。另外，增設為因公受傷以至喪失工作能力而離職的廉政公署人 員 提供終身醫療及牙科福利，不論聘用條款為何和在何時入職。