高官飯局違限聚令｜區志光再向公眾致歉　不回應是否為宋如安餞行

保安局副局長區志光早前承認曾於今年3月，在灣仔一個高級私人會所聚餐期間，涉嫌違反限聚令被票控。事件被揭發後近月，他出席立法會後再就事件向公眾致歉，重申日後出席活動會更「小心謹慎」。

有報道指，飯局是為為時任外交部駐香港特派員公署副特派員宋如安餞行，區志光稱事件已經展開司法程序，不方便透露細節，亦未有回應宋如安有否出席飯局。



保安局副局長區志光、入境事務處長區嘉宏及海關關長鄧以海等9人，先後承認曾於今年3月，於灣仔一個高級私人會所出席飯局，因違反限聚令被票控，而有份出席的恒大集團香港公司副總經理陳奮，飯局後捲入企圖強姦案。有報道引述消息指，飯局主題是為時任外交部駐香港特派員公署副特派員宋如安餞行。

區志光：自己非調查對象

區志光今日出席立法會後會見傳媒，他稱對事件誠心向公眾致歉，日後出席活動會更小心謹慎。他又指，「可以確認事件中冇犯任何刑事罪行，亦唔係調查對象。」

被問到參與飯局的人士及獲何人邀請參與飯局，區就指，因為事件已經展開司法程序，不方便討論事情細節，但確保事件中沒有涉及任何利益衝突。亦不會影響日後工作判斷，「唔會因事件欠下人情」。

區續指，其工作最重要之一，是接觸不同界別人士，今次事件後會繼續出席與工作有關的活動，但「去之前會想清楚、睇清楚」。