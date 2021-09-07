機舖滅火筒圍毆案　少年被毆至脾臟撕裂　官斥極殘忍23歲男囚3年

15歲少年疑與人結怨，去年遭在遊戲機中心遭多名同黨毆圍，其中一人更以膠牌及滅火筒襲擊少年，少年一度失去知覺，更被打至脾臟撕裂，需要接受緊急手術切除脾臟，亦曾短暫失憶。7名少年涉案被捕，其中2名少年早前承認有意圖傷人罪，今（7日）在西九龍法院判刑。暫委法官許肇強指案情嚴重，兩人在事主倒地後仍繼續施襲，極其殘忍，分別判兩名年過20歲的被告分別囚3年及判教導所。



被告陳榮森（23歲，無業）、彭家豪（20歲，學生）承認於去年5⽉16⽇在旺⾓洗衣街⾦雞廣場2樓⼀間遊戲機中⼼內，意圖使林姓事主⾝體受嚴重傷害⽽非法及惡意傷害他。餘下一名被告吳卓堯（16歲）則否認一項有意圖傷人罪受審。法庭早前押後為彭取教導所報告，並認為彭適合判教導所；而陳因為年紀較大，未能索取相關報告，今被法官判囚3年。

事主受傷生活受影響無法工作

許官判刑時指，兩名被告在事主倒地後仍繼續施襲，殘忍的行為遭閉路電視拍下。事件對事主造成嚴重傷害，他需要長期服用抗生素，日常生活受到影響，甚至無法工作，直指案情極之嚴重，許官因而認為判處較長的拘禁較為適合。

閉路電視拍到事件的經過。(詳看下圖)

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兩被告曾從後捉著事主

案情指，男事主當日與朋友在遊戲機中心兌換遊戲代幣，2名被告與其他人從後捉著他，並對他拳打腳踢至他倒地，早前已認罪的被告黃展博(18歲)，更拿起滅火筒重複打向事主，事主後來失去知覺，昏迷倒地在現場。

事主須切除脾臟

事主事後出現頭皮血腫，多處擦傷，脾臟撕裂、破碎、出血，須轉介至深切治療部，並要接受緊急手術切除脾臟，左腎亦出現血腫，及後要進行多次手術，大半個月後才能出院。他受襲後更一度短暫失憶，要長期服藥及定期覆診。

案件編號：DCCC1044/2020