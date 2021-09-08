新冠疫苗｜建造商會指業內接種率達七成　料即日籌方便工人打針

政府公布周四（9日）起「即日籌」接種疫苗安排將擴展至5個特定群組人士，包括建造業工地人員等五個特定群組。

香港建造商會會長林健榮今日（8日）在港台節目《千禧年代》，指現時建造業整體接種率達七成，大多數未打針人士因健康情況，或工作時間未能配合，相信「即日籌」有助工人接種。他指，早前曾推行外展疫苗接種，不過大部份地盤有限制，難找合適的地方再推行。



周四（9日）起「即日籌」接種疫苗安排將擴展至5個特定群組人士，包括建造業工地人員等五個特定群組。（資料圖片/張浩維攝）

香港建造商會會長林健榮指，建造業的整體接種率達七成多，未能接種人士大多因健康情況，亦有不少工人因每日都要開工，工作時間未能配合接種。他指，「即日籌」可方便工人因應當日工作情況，於下班後前往打針，亦可先由家人於早上代為取籌。

難覓地方再推外展接種

他指，建造業早前曾推行外展疫苗接種，不過因地方有限制，若安排接種地方附近的地盤分散，外展接種成效不高，因此難找到合適地方再推。為鼓勵工人接種疫苗，他指不少公司會提供針假，業界亦在籌備鼓勵接種活動。

由本周四（9日）起，派發「即日籌」的安排將會擴展至5個特定群組，包括安老院、殘疾人士院舍員工；醫療機構員工；學校教職員；餐飲業務員工；建造業工地人員等。21間社區疫苗接種中心每日各派發100至200個籌。

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