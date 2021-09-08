新冠疫苗｜何栢良料降低科興接種年齡存分歧　兩類人或要打第三針

衛生防護中心轄下兩個科學委員會將於下周三（15日）討論降低科興接種年齡門檻，以及接種第三針事宜。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（8日）在商台節目《在晴朗的一天出發》指，相信專家於討論兒童接種科興會有分歧，指智利將於11月有完整的第三期臨床數據，本港屆時可參考。



港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早在商台節目《在晴朗的一天出發》指，降低科興接種年齡門檻非容易決定，本港醫學界對此亦存有分歧。他指，雖然有研究指兒童於接種科興後，產生抗體水平較高，不過涉及的年齡層人數少，加上現時仍未有第三期臨床數據可作參考。

他指，智利正就兒童接種科興疫苗進行第三期臨床研究，涉及共1.4萬名兒童，而每個年齡層亦各有2000至2500人。有關研究將於11月有初步數據，何栢良認為屆時將有足夠資料判斷。

料打第三針意見一致

至於接種第三針的事宜，何栢良估計專家的分歧不大，認為有兩類人需要接種第三針，分別為於打齊兩針後無抗體反應或反應較低的人，他們主要為年齡大或免疫系統有問題，於接種兩劑後短期內要打第三針；而第二類則為接種兩劑後抗體水平下跌至無保護能力的人。他指，視乎可行性可於各年齡層抽樣驗抗體水平，或個別人士可先驗抗體再決定是否打第三針。

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