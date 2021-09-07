新冠疫苗｜袁國勇倡大腿打復必泰降心肌炎風險：我年紀大心未必好

政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日（7日）出席香港兒科醫學會線上講座。他建議醫護在注射復必泰疫苗前，短暫拉後針筒，以排除吸入血液，確保針頭不會意外插入血管，以減低接種者患心肌炎風險。他又建議在大腿注射，「如果我打第三針，我都會打大髀，我年紀大，個心都未必好好。」

袁國勇坦言，最優秀的研苗技術為復必泰疫苗採用的mRNA，其次是Novavax採用的重組蛋白技術。他認為溝針做法值得考慮，暫時未有研究發現接種兩劑不同疫苗會產生嚴重和長期的不良影響。



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袁：接種科興者需較快打第三針

Delta變種病毒在全球肆虐，袁國勇坦言，現時未必可透過接種疫苗預防病毒傳播，建立「免疫屏障」的概念已不可行。他以科興疫苗為例，若本港要築成「免疫屏障」，需要142.9%市民完成接種，是不可能達到。 不過他強調，復必泰和科興疫苗仍然可以減低患重症或死亡風險，從而減低醫療系統的壓力，呼籲所有合資格人士接種。

被問到應否補打第三針，袁國勇表示，抗體會隨時間下跌，數量太低可致感染嚴重病症。他指，復必泰產生的抗體可維持可8個月，甚至超過一年，一般市民暫時不需要補針；而科興疫苗產生的抗體，則維持較短時間，他預料接種者需較快打第三針。他又指，不少國家正為民眾注射第三劑疫苗，譬如以色列已展開接種第三針，本港可參考他們的研究數據再作考慮，不必急於一時。

袁國勇今日（7日）出席香港兒科醫學會線上講座。（zoom截圖）

年輕人大腿打針可減免立即進行劇烈運動

袁國勇領導的團隊早前以小鼠進行研究，發現靜脈注射一劑復必泰疫苗，兩日後產生的心酵素，較肌肉注射多四點五倍，故小鼠的心臟細胞容易受損，出現明顯的心肌炎和心包炎。不過他強調，老鼠接種的劑量比例較人類高很多，所以疫苗對其心臟的危險性不能相提並論。

不過為減低風險，他建議醫護在注射前短暫接後針筒，以排除吸入血液，確保針頭不會意外插入血管。他又建議在大腿注射疫苗，以減低疫苗進入血管的風險，「如果我打第三針，我都會打大髀，我年紀大，個心都未必好好。」他又笑言，年輕人在大腿打針後數天行動不便，便難以立即進行劇烈運動。

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指溝針做法值得考慮

被問到應否降低科興接種年齡，袁國勇表示，全球達一億名青少年接種就可以開始考慮，因12至16歲人士的心臟仍在成長，不希望對他們構成影響；加上他們即使染疫也不會出現嚴重病症，不用操之過急。至於孕婦應否接種，他則指孕婦打針數字不高，為安全起見，暫時仍建議在分娩後才打針。

袁國勇坦言，全球最優秀的研苗技術為復必泰疫苗採用的mRNA，其次是Novavax採用的重組蛋白技術。他認為溝針做法值得考慮，暫時研究未有發現接種兩劑不同疫苗會產生嚴重和長期的不良影響。