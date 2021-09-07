強制檢測｜觀塘及大埔兩幼兒園爆流感上榜　師生等最遲9月9日檢測

食物及衞生局今（7日）晚公布，觀塘安泰邨香港耀能協會安泰幼兒中心，以及大埔富亨邨香港保護兒童會林護幼兒學校，爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，病徵與新冠肺炎相似。為謹慎起見，在8月25日至9月7日期間身處該兩間學校的人士，須於9月9日或之前接受檢測，已接種新冠疫苗的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。
▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼
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當局表示，任何在8月25日至9月7日期間，曾身處觀塘安秀道23號安泰邨服務設施大樓1樓香港耀能協會安泰幼兒中心，以及大埔富亨邨富亨鄰里社區中心3樓香港保護兒童會林護幼兒學校，超過2小時的人士，包括全職、兼職和替假員工、學生及訪客等， 須於9月9日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於9月11日或之前，交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。
如果受檢人士已經完成新冠疫苗接種，或在9月5日至9月7日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。
▼8月27日起學生可取即日籌接種疫苗▼
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九龍塘又一城增設流動採樣站
因應變種病毒患者曾到訪，政府明日會在九龍塘又一城增設流動採樣站，為須接受強制檢測的又一城員工及訪客提供免費服務。如天文台已發出三號強風信號或紅色暴雨警告信號，位於室外的流動採樣站將會關閉。
▼與愉景灣觀霞樓相關個案的受檢人士排隊檢測▼
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強制檢測｜5校爆流感上榜 涉元朗太陽島及烏溪沙英基幼稚園等校九龍塘兩時鐘酒店等14場所強制檢測 外遊返港確診者離港前曾到訪強制檢測｜外遊抵港確診患者 離港前到麥花臣市集等18場所上榜強制檢測｜變種病毒患者居半山駿豪閣、大圍壹號雲頂 共7處上榜強制檢測｜國泰貴賓室染疫職員曾訪14個地點 曾同場市民須覆檢