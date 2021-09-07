強制檢測｜觀塘及大埔兩幼兒園爆流感上榜　師生等最遲9月9日檢測

食物及衞生局今（7日）晚公布，觀塘安泰邨香港耀能協會安泰幼兒中心，以及大埔富亨邨香港保護兒童會林護幼兒學校，爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，病徵與新冠肺炎相似。為謹慎起見，在8月25日至9月7日期間身處該兩間學校的人士，須於9月9日或之前接受檢測，已接種新冠疫苗的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。



▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



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安泰邨香港耀能協會安泰幼兒中心爆發爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案。（香港耀能協會圖片）

當局表示，任何在8月25日至9月7日期間，曾身處觀塘安秀道23號安泰邨服務設施大樓1樓香港耀能協會安泰幼兒中心，以及大埔富亨邨富亨鄰里社區中心3樓香港保護兒童會林護幼兒學校，超過2小時的人士，包括全職、兼職和替假員工、學生及訪客等， 須於9月9日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於9月11日或之前，交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

如果受檢人士已經完成新冠疫苗接種，或在9月5日至9月7日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

（香港01製圖）

▼8月27日起學生可取即日籌接種疫苗▼



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九龍塘又一城增設流動採樣站

因應變種病毒患者曾到訪，政府明日會在九龍塘又一城增設流動採樣站，為須接受強制檢測的又一城員工及訪客提供免費服務。如天文台已發出三號強風信號或紅色暴雨警告信號，位於室外的流動採樣站將會關閉。

▼與愉景灣觀霞樓相關個案的受檢人士排隊檢測▼

