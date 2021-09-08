滙豐前主管助友人瞞身份申逾千萬貸款　涉串謀收受利益被廉署起訴

廉政公署昨日(7日)落案起訴一名滙豐銀行前職員，控告他涉嫌串謀收受利益，就兩筆總額1200萬元的貸款向滙豐隱瞞兩間中小企業的最終控制人身份。被告獲廉署准予保釋，明日(9日)在東區裁判法院答辯。



廉政公署昨日(7日)落案起訴滙豐銀行前職員控告他涉嫌串謀收受利益，就兩筆總額1200萬元的貸款向銀行隱瞞兩間中小企業的最終控制人身份。(資料圖片)

被告准保釋 明日東裁答辯

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，並按法律意見落案起訴46歲的滙豐銀行前貿易服務部主管曾建文，指其涉及兩項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。被告獲廉署准予保釋，以待明日(9日)在東區裁判法院答辯。

案發時為滙豐銀行貿易服務部主管

被告案發時是滙豐銀行貿易服務部主管，他其中一項職責是向銀行企業客戶推廣金融產品。如企業客戶決定採用滙豐銀行的服務，則會交由滙豐銀行的客戶經理跟進。

涉無合理辯解下接受兩筆賄款

兩項控罪指被告涉嫌於2010年8月20日至2012年11月19日期間，與其友人一同串謀，使被告在無合法權限或合理辯解下接受兩筆賄款，當中涉及滙豐銀行批予華麗國際有限公司(華麗國際)及萬德國際實業有限公司(萬德國際)貸款限額中的若干款項，作為隱瞞其友人是該兩間中小企業的最終控制人的誘因或報酬。

被告友人才是涉事中小企控制人 目的是向不同銀行借貸

廉署調查發現，被告於2010年轉介華麗國際及萬德國際予其同事向滙豐銀行申請貸款。該兩間中小企業被指名義上各由一名人士持有，但被告友人才是最終控制人，成立目的是要向不同銀行申請貸款。而該兩間中小企業的最終控制人身份，是滙豐銀行在處理這兩筆貸款申請時其中一項重要考慮因素。滙豐銀行最終於2012年向該兩間中小企業批出兩筆總額1200萬元的貸款。滙豐銀行在廉署調查案件期間提供全面協助。