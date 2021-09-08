新冠肺炎｜增兩宗輸入確診　均帶有變種病毒　愉景灣等三屋苑覆檢

衞生防護中心今日（8日）公布新增2宗輸入個案，兩人均帶有L452R變種病毒，並已在海外完成接種疫苗。他們抵港時都能在機場通過檢測，入住檢疫酒店後第3日樣本才發現有異樣，送院後確診。今日少於5宗初步確診。

另外，3個曾有變種病毒患者踏足的屋苑明（8日）覆檢，包括石澳石澳村208號、愉景灣明翠徑3號觀霞樓，以及將軍澳日出康城2A期—領都2座。



▼9.6日出康城領都2座封區強制檢測▼



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衞生防護中心公布，正調查2宗新增輸入個案，首宗為31歲男子（#12136），上周四（2日）乘搭大韓航空KE607從南韓首爾抵港，他入住檢疫酒店3日後樣本呈不確定，送院後在翌日（6日）抽取樣本才呈陽性，並被驗出帶有L452R變種病毒。他曾6月23日和7月26日曾於巴基斯坦接種兩劑科興疫苗。

▼與愉景灣觀霞樓相關個案的受檢人士排隊檢測▼



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另一宗個案則是從塞爾維亞抵港的25歲男子（#12137），他上周六（4日）乘搭漢莎航空LH796班機抵港，入住何文田九龍維景酒店檢疫後，在第3日樣本確診，同樣帶有L452R變種病毒株。他曾於3月31日和4月31日先後接種兩劑國藥疫苗。

衞生防護中心提醒曾有變種病毒患者踏足的三個屋苑明日須覆檢，包括石澳石澳村208號、愉景灣明翠徑3號觀霞樓，以及將軍澳日出康城2A期—領都2座。

▼9.2樂富廣場贈米打疫苗活動▼

