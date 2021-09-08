新界北今年錄16宗水浸　較去年升1.6倍　排放改善工程料明年完工

剛過去的8月經常滂沱大雨，新界北水浸頻繁。發展局今日（8日）表示，截至8月，渠務署今年接獲16宗新界北區的水浸個案，已多於去年全年數字，亦比去年同期急升逾1.6倍。

渠務署指，新界北部正進行雨水排放系統改善計劃，預計2022年完成。另外，該署亦正規劃及設計雨水排放系統改善工程，以進一步提升該區排水能力。



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天文台暫發9次新界北部水浸特別報告 比每年平均值高

發展局局長黃偉綸今日回覆立議會議員書面提問指，根據香港天文台紀錄，截至8月底本年已發出9次新界北部水浸特別報告，比每年平均約5次為多，個別地區的降雨量更達到黑色暴雨水平。渠務署則接獲16宗新界北區水浸個案，為過去五年最多。

當局強調，當接獲水浸報告，不論私人或政府土地，渠務署均會派人員到場提供緊急支援，幫助市民清理淤塞的渠道及疏導積水。此外，受影響巿民可以透過相關的民政事務處申請華人慈善基金，獲發放金額由3,000至5,000元不等。

渠務署正進行及規劃3項工程 提升新界北排水能力

現時，渠務署於新界北部正進行工程計劃「118CD新界北部雨水排放系統改善計劃-B部分(餘下工程)，同時正規劃及設計「165CD北區雨水排放系統改善計劃」及「173CD打鼓嶺雨水排放系統改善工程」，以進一步提升該區的排水能力。

此外，北區民政事務處會透過小型工程計劃建造和協助管理鄉村排水管或渠道，並為村內的排水管和天然河道進行保養和改善工程。

▼8月29日天氣不穩，黃色暴雨警告一度生效▼



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另外，今年颱風「查帕卡」襲港，馬鞍山馬大石澗有行山客被洪水沖走斃命，有議員關注近年市民在惡劣天氣期間冒險登山、追風和逐浪等戶外運動衍生的意外數字。

保安局局長鄧炳強書面回覆指，截至7月31日，今年涉及暴雨警告生效期間的攀山拯救及遇溺事故，分別有3宗及1宗。攀山拯救涉及地點包括大嶼山老虎頭郊遊徑、西貢嶂上及沙田馬大石澗，其中馬大石澗事故共動用64名消防及6名救護人員；而遇溺事故則發生在南區龜背灣對開海面，動用76名消防及15名救護人員。

▼8.4下午天文台發出黃色暴雨警告▼

