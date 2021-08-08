天文台發新界北部水浸特別報告　暴雨下北區村屋水浸　居民求助

新界北部今午（8日）遇暴雨來襲，多處出現水浸，天文台於下午4時25分發出新界北部水浸特別報告，指過去1小時，上水一帶錄得超過70毫米雨量。有村屋居民報案指單位水浸，無法離開，亦有市民向警方求助，稱單位內的水位達小腿位置。



+ 1

天文台於下午4時發出特別天氣提示，指大驟雨正影響本港新界北部，並有機會在未來一兩小時影響本港其他地區。至4時25分再發出新界北部水浸特別報告，指新界北部，尤其是上水一帶，正受大雨影響。在過去1小時，該區錄得超過70毫米雨量。

天文台提醒，新界北部可能受大雨影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。鄉村附近若有防洪警鐘，村民亦應留意。另外，渠務署亦呼籲，市民若發現街道水浸，致電24小時渠務熱線2300 1110向該署報告。

下午4時03分，警方接獲上水天平山村的居民報案，指因下大雨，雨水湧入屋內，以致約10名村民無法離開單位。消防其後到場後，發現沒有即時危險，毋須疏散。而下午4時23分，馬會道近芬園警察已婚宿舍，亦有人報案指單位內的水位達小腿位置。4時50分，有人報案指同事被困在粉錦公路799號粉嶺水務工程站內，其後他自行脫困及安全，毋須警方協助。網上影片可見，有超市亦因暴雨而水浸，職員忙於堆砌沙包及以掃把剷清走積水。