清潔工涉殘廁姦智障女　被告大嘆無辜　指商場有保安怎能發生強姦

清潔工涉強姦和非禮低智女教友案，今（8日）在高等法院續審，控方播放被告被捕後的錄影會面。他在會面指，案發日和事主X等人在海洋公園玩時，他有攬對方，兩人亦有拖手和親吻。X更提議「食嘢果時入殘廁。」兩人因此在晚膳中途離席，到商場傷殘人士廁所性交。他強調兩人性交屬你情我願，他卻因此被控，覺得「好無辜」，更稱商場有保安，怎會發生強姦案。



被告李煜明，35歲，清潔工。控罪指，被告於2019年7月23日，在海洋公園兩度非禮X，以及在旺角新世紀廣場4樓傷殘人士廁所強姦X。X於案發時為36歲。

被告生日事主建議入殘廁

被告在錄影會面透露，於10多年前在教會認識本案事主X，但多年未有見面。

案發日為被告生日，他、X和另外兩人到海洋公園玩。期間，他曾攬X，兩人亦有拖手和親吻。此外，X曾向他表示，當天是他生日，建議「食嘢果時入殘廁。」

入殘廁後事主先行寛衣無掙扎

眾人晚上到旺角新世紀廣場一餐廳吃晚餐，期間因情不自禁，被告和X中途離席，到商場內的傷殘人士廁所。X在傷殘人士內先行寬衣，被告亦脫去衣服。她替被告口交，然後兩人在未有使用安全套下性交，被告最終在X肚皮上射精。被告強調，X在過程中未有掙扎，他事後才得知X為「自閉」一類的傷殘人士。

強調性交你情我願

他強調，兩人性交是你情我願，他卻因此被控，是「好無辜」。被告並指，案發地點為商場，商場內有店舖，亦有保安，怎會發生強姦案，謂：「我拉佢入去，佢都要跟住我先行得。」

自爆在泰國有未結婚的妻子

被告又透露，在泰國有一名未結婚的「妻子」，兩人育有一名9歲兒子。他又指，曾和其他女同事發生性行為。

案件編號：HCCC9/2021