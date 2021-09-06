清潔工涉強姦和非禮低智女教友案下午續審，事主X透過視像系統作供。她稱案發當天她與被告等一行4人到海洋公園遊玩，期間被告與她一同在扶手電梯時在其耳邊輕聲說當天是他的生日，要求X與他「開房」，X即答「唔制」，被告便伸手入她的褲內並插其私處，直至電梯到達地下才停手。及至當晚他們到旺角晚餐，被告又在其聽邊重提「開房」的事，X依然拒絕，被告突稱要上廁所，並拉著她的手與她一同去傷殘人士廁所。



被告被控在傷殘人士廁所強姦X

被告李煜明，35歲，清潔工，否認於2019年7月23日，在海洋公園兩度非禮當時36歲的女事主X，以及同日在旺角新世紀廣場4樓傷殘人士廁所強姦X。

女事主X透過視像系統作供，她稱2005年在教會結識被告，兩人之後未有聯絡。至2019年7月23日，她和朋友Y、Y的胞姐到海洋公園玩，Y後來亦獲邀加入。

玩完夏水禮即遭非禮

X稱，她與Y及Y的胞姐同樣有傷殘人士登記證，故他們3人均不用付門票，當天亦是被告的生日，因此4人均能免費同遊。4人先一同玩過夏水禮後，被告扯她的膊頭令她坐下，繼而用手隔著衣物，大力捏X的私處2至3下。X稱她當時身穿短褲，內穿泳衣，她即推開被告的手，又叫：「唔好」數次。她起初反抗不果，最終成功起身離開，並更衣往玩其他遊戲。

著X避開同行姊妹去開房

後來眾人往乘扶手電梯，Y和其姐站在X前面數級，站在X身後的被告在她耳邊細語，叫X避開Y兩姐妹，然後兩人去「開房」。X表明「唔制」，被告卻稱當天是他的生日，反問X為何不「開房」，X仍然拒絕。

被告繼而以右手箍X的頸，左手伸入X的長褲和內褲，指插她的私處，並「上下上下咁整」。X曾嘗試用手推開被告，但她因感驚慌，不敢大叫。至他們扺達地下，被告才罷手。

晚餐重提想開房

X又指，被告在海洋公園玩時，曾指X樣子和身材都欠奉，不明白為何X男友喜歡她。同日下午5、6時，他們一行4人離開海洋公園，晚上7時許，他們在旺角新世紀廣場一餐廳用膳。期間。被告在X耳邊重提「開房」，X仍然拒絕。惟被告向Y和Y姐稱要上廁所，並拉住X的手到傷殘人士廁所。

案件明續。

案件編號：HCCC9/2021