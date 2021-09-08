大灣區航空今年啟航勢受阻　空牌局須召聆訊批牌　國泰認曾提申述

目標於今年第四季啟航的大灣區航空，今年啟航的計劃或落空！大灣區航空的牌照申請，仍需空運牌照局審批。不過有消息指，因有本地航空公司提出申述，空運牌照局需就大灣區航空的牌照申請召開閉門聆訊。不過聆訊已排期在12月底召開，在完成聆訊獲批牌照前，大灣區航空都未能經營定期航班，意味大灣區航空隨時今年啟航無望。

國泰航空回覆《香港01》查詢時表示，雖未對大灣區航空的申請提出反對，但承認有向空運牌照局提出申述。在大灣區航空的牌照申請上，空牌局已將國泰列為利益攸關的一方。《香港01》正向空運牌照局查詢。



據《南華早報》報道，空運牌照局將就大灣區航空的牌照申請展開閉門聆訊，審視其提交的資料，以及權衡本地其他航空公司的意見。報道提到，由於國泰要求28日準備時間，應付是次聆訊，該次聆訊日期將「排期」至今年12月底召開。

大灣區航空原目標在今年第四季啟航投入服務，不過牌照申請「殺出程咬金」。受聆訊拖慢，若灣航未能如期取得牌照，今年啟航的計劃勢必落空。

國泰認曾提申述 要求考慮本地航空服務業艱難營運環境

國泰航空回覆《香港01》時確認，空運牌照局已就其早前提交的申述作出決定，將國泰在是次牌照申請事宜上，列為利益攸關的一方。國泰強調，並無提出任何反對，但已向發牌當局提出申述，認為在審批任何航空服務的申請時，必須考慮本地航空服務業當前面對的艱難營運環境。

國泰表示，會配合空運牌照局在處理大灣區航空牌照申請，及相關申述所有合適的程序。國泰又稱，航空業向來競爭激烈，目前正與逾百家航空公司競爭，明白活躍蓬勃的航空服務市場，對香港繼續成為領先的國際航空樞紐至關重要。

大灣區航空原計劃第四季辦泰國、新加坡航線

大灣區航空早前公布，計劃今年第四季推出新加坡、曼谷及布吉（普吉島）航線，該公司首部客機昨日（7日）更由哈薩克斯坦的阿斯塔納國際機場，飛前往香港國際機場，下午約3時正式首次著陸香港。