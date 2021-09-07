大灣區航空首架客機今午著陸香港　機身印淺藍「大灣區」字樣

大灣區航空（Greater Bay Airlines，GBA）早前公布，計劃今年第四季推出新加坡、曼谷及布吉（普吉島）航線，而大灣區航空今日（7日）更接收首架波音737-800客機。首部「大灣區」客機由哈薩克斯坦阿斯塔納國際機場飛前往香港國際機場，下午約3時正式首次著陸香港。



大灣區航空第一部航機已抵達香港，這架波音737航機在香港時間上午9時離開哈薩克斯坦的阿斯塔納國際機場，下午3時24分抵達香港國際機場。

申辦104條航線 以波音737-800型號飛機營運航班

該公司去年7月向民航處申請航空營運人許可證申請，並於早前申辦104條航線。除了內地大灣區航線外，亦積極拓展國際航線，包括日本、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國、越南等多個城市。網站早前亦公布，以波音737-800型號飛機營運航班。

大灣區航空首架飛機上月停放於廣州飛機維修工程公司，即位於廣州白雲國際機場。白色機身以藍色寫上「大灣區」、「GREATER BAY AIRLINES」，部份機尾及機翼為淺藍色，並寫上縮寫「GBA」。