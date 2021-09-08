西九M+博物館11月12日正式開放　六個專題展覽　首年港人免費參觀

西九文化區今日（8日）公布，M+博物館將於11月12日正式開放，並會於33個展廳及展覽空間內展出1,500件M+ 藏品系列。博物館開幕展由六個專題展覽組成，包括「M+希克藏品」展覽。從博物館開幕日起計12個月內，持有效身份證的香港居民可免費參觀Ｍ＋展廳展覽。



▼西九M+博物館年底開幕▼



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M+博物館將於11月12日正式開放，博物館展覽空間共約1.7萬平方米，包括33個展廳及其他展覽空間。開幕展將由6個專題展覽組成，展示從2012年開始蒐羅的M+藏品系列作品。

6個專題展包括「香港：此地彼方」、「M+希克藏品：從大革命到全球化」 、「物件 ‧ 空間 ‧ 互動」、「個體 ‧ 源流‧ 表現」、「博物館之夢」，以及英國雕塑家安東尼‧葛姆雷的作品「安東尼‧葛姆雷：亞洲土地」。

安東尼·葛姆雷泥塑作品。（安東尼·葛姆雷官網圖片）

除主要展廳外，M+ 將在大樓不同公共空間（如 M+幕牆、大台階、工作室、天台花園）展出一系列作品。而M+大樓南面外牆亦設有多用途LED顯示系統，用於展示與M+有關的各種內容。

港人免費入場 首三周特設慶祝活動

M+將於開放後首三個週末舉辦一系列特別慶祝活動，屆時將有現場展演、講座、導賞團、工作坊、放映會和線上活動。而博物館開放時間為周二至日早上10時至下午6時，逢周五延長開放至晚上10時。

從博物館開幕日起計12個月內，持有效身份證的香港居民可免費參觀Ｍ＋展廳展覽。正價入場費為120元。