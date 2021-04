西九M+︱開幕展出1500藏品　可睹英國雕塑家安東尼．葛姆雷作品

撰文: 張嘉敏 最後更新日期: 2021-04-28 23:55

西九文化區M+博物館將於今年底開幕,中國異見藝術家艾未未的《透視研究:天安門》展品,早前遭建制陣營狂轟。西九文化區管理局指,開幕展覽將展出1,500件M+藏品系列作品;亦有一系列主題展覽,包括由英國雕塑家安東尼.·葛姆雷與廣東村民製作的10萬件泥塑。

▼西九M+博物館年底開幕▼

+ 14 + 14 + 14

料今年年底開放供公眾觀賞

西九文化區管理局指,M+博物館全力進行大樓內各個空間的最後裝修工程,並將M+館藏遷進修復保管中心。博物館內部即將開始裝置M+館藏的作品和物件,以期在今年年底向公眾開放。

開幕節目包括一系列主題展覽,包括介紹香港獨特視覺文化的「Hong Kong: Here and Beyond」;探究1970至2000年代中國當代藝術發展的「M+ Sigg Collection: From Revolution to Globalisation」。此外,有分別探討國際設計與建築及國際視覺藝術、包括香港與世界各地創作者的「Things, Spaces, Interactions」及「Individuals, Networks, Expressions」。

+ 18 + 18 + 18

展覽亦包括由著名的英國雕塑家安東尼.葛姆雷於2003年聯同逾300位廣東村民製作超過10萬件泥塑並以此創作成大型裝置藝術「安東尼.葛姆雷:土地」。展品將於博物館的33個展廳展出,而開幕展覽將展出約1,500件M+藏品系列的視覺藝術作品、流動影像作品,設計品和建築檔案資料。

M+開幕活動將以三個周末的慶祝活動拉開序幕,並有特別設計的節目。活動包括對談和導賞、現場表演、工作坊、感官體驗、放映和數碼節目。

M+將定期舉辦論壇、研討會和工作坊等公眾活動。M+亦設有三間戲院,每年將放映約700齣電影,涵蓋藝術電影及流行新片。