通訊局周五諮詢公眾　中期檢討持牌免費電視台、電台　明年交行會

三間持牌免費電視台及兩間電台的牌照已生效約6年，政府須就牌照事項進行中期檢討。通訊事務管理局公布，本周五（10日）起將展開為期兩個月的公眾諮詢，並已委聘顧問公司下月起進行意見調查等，預料明年中會根據持牌機構表現的檢討結果和公眾意見，向行會提交建議。



▼2月19日，港府公布港台管治及管理檢討報告▼



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商務及經濟發展局今（8日）提交立法會的文件顯示，通訊局周五起將就公眾對免費電視及聲音廣播持牌機構提供的服務的意見，展開為期兩個月的公眾諮詢，包括4項工作：委聘獨立顧問公司下月至12月進行意見調查、在9月25日舉行網上公眾諮詢會、下月中旬與電視及電台廣播諮詢小組舉辦專題小組討論會，以及邀請市民向通訊局提交意見書。

通訊局會根據持牌機構表現的檢討結果及收集到的公眾意見，就牌照餘下有效期內的牌照條件及服務要求，明年中向行會提交建議。

通訊局已從不不同渠道宣傳諮詢工作，包括設立專題網頁、在持牌機構網站作出宣傳、並上載資料文件以供公眾參閱，內容包括持牌機構服務、投訴紀錄、持牌機構的投資計劃，以及免費電視及聲音廣播牌照的現行規管要求摘要。

香港電視娛樂和無綫電視的牌照2015年生效，至今已6年，奇妙電視（即現時的「開電視」）、商業電台及新城電台的牌照亦相繼在翌年生效，根據《廣播條例》及發牌條件，當3家免費電視及兩家電台的牌照已完成一半，即約6年後，行會須就牌照進行中期檢討。

與此同時，通訊局亦要評估持牌機構在牌照期內首6年的表現，包括持牌機構有否遵守法例規定、牌照條件及通訊局頒布的業務守則；持牌機構在未來六年的投資承諾；以及，公眾對持牌機構提供的服務的意見。