港台報道錯引台灣高雄補選提「全國」　通訊局裁定投訴成立

通訊事務管理局今日（19日）表示，審議了兩宗涉及香港電台的投訴個案，指有關個案違反了《電台節目守則》的規定。其中一宗個案，是指台灣高雄在2020年舉行補選時，新聞中提及「民眾可以在全國一千八百多個票站投票」。

通訊局認為，台灣事實上不是一個國家，故使用「全國」一詞並不準確，因此認為有關投訴成立。局方又指，港台已第二次出現類似的錯誤，故決定向港台發出「強烈勸諭」。



通訊局審議了兩宗涉及香港電台的投訴個案，並裁定投訴成立。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

通訊局表示，收一名公眾人士投訴，指港台第一台在去年8月15日早上10時的《新聞報道》中，曾提到高雄舉行補選，而新聞內提到「民眾可以在全國一千八百多個票站投票」。

已修改綏網上重溫報道用字

局方指出，當時新聞曾提及：「喺台灣高雄今日展開……補選投票……民眾可以喺全國一千八百幾個票站投票……」又指港台在陳述中承認，上述言論錯誤使用了「全國」一詞，而該詞語是直接引述台灣一間通訊社的報道，港台已修改刊載於其網站上相關新聞重温的內容。

在台灣， 前高雄市長韓國瑜被罷免後後，2020年08月15日高雄舉行市長補選投票。（聯合新聞網）

批評無嚴格查證新聞內容是否準確

通訊局考慮了個案的相關資料，認為台灣不是一個國家，故使用「全國」一詞並不準確，又批評港台無嚴格查證新聞內容是否準確，亦未盡一切合理努力確保新聞內的真實資料準確無誤。

鑑於上述情況，通訊局認為有關投訴成立，並決定向港台發出強烈勸諭，敦促它嚴格遵守《電台節目守則》第20A段的相關條文，即「持牌人必須盡一切合理努力，確保新聞內的真實資料準確無誤。」

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曾播放有粗言歌曲

至於另一宗個案，則涉及在今年4月3日期間，港台第一台播放的電台節目《旅遊樂園》。通訊局共收到兩個公眾人士的投訴，稱節目播放的一首歌曲中，其歌詞含有一個粗俗用語。

通訊局指，一名主持在節目中表示，他喜歡在行山一整天後喝杯茶，故此播放一首名為《喝啖茶》的歌曲，歌詞中出現了一次一個粵語粗言。

李百全3月1日上任，接替提早離職的梁家榮，並點名審查公共事務組節目，包括《鏗鏘集》、《視點31》、《香港故事》。（資料圖片 / 張浩維攝）

通訊局稱用語「明顯惹人反感」 投訴成立

通訊局指出，在該歌曲中被用作助語詞的有關粗言，在節目中可清楚聽到，認為該用語「明顯惹人反感」，在任何時段也不應播放，明顯違反《電台節目守則》第15段的規定，即「避免使用一般人認為粗俗或不能接受的用語。絕對惹人反感的用語則完全禁止在電台廣播中使用。」

通訊局認為投訴成立，又指這次是港台的電台節目服務在3年內，第4度違反規管用語的條文，故決定向港台發出警告，敦促它嚴格遵守《電台節目守則》。