房委會2023年重建九龍灣業安工廈　改建公營房屋料提供2200單位

特首林鄭月娥於2019年《施政報告》建議，探討房委會轄下6幢工廈重建作公營房屋，房委會今年5月宣布，決定把其4座工廈所在用地改作住宅用途。

房委會今（8日）提交觀塘區議會的文件顯示，鄰近九龍灣港鐵站的業安工廠大廈將於2023年開展重建工程，將興建4幢住宅大樓，提供2,200個單位，預料能容納6,000人，有關工廈的底層將設有停車場、社福設施、管理處和綠化休憩區等。



房委會今日提交觀塘區議會的文件指，業安工廠大廈重建範圍的地盤面積約1.5公頃，總樓面面積約13.5萬，將會興建4座住宅大樓，提供約2,200個單位，6,000人有望上樓。當局初步擬訂，重建後將增設1間幼稚園及6項社會福利設施包括長者鄰舍中心分處、安老院舍暨長者日間護理單位、體弱長者家居照顧服務隊、到校學前康復服務辦事處、弱智人士輔助宿舍及精神病康復者輔助宿舍。

將設停車場、社福設施、管理處

今次重建計劃亦會參照《香港規劃標準與準則》，提供綠化休憩設施、羽毛球場、兒童遊樂場等，根據文件內的設計概念圖，大廈最底5層，將會是停車場、社福設施、管理處和綠化休憩區，至第6層開始才是住宅大樓。

重建工程預計將於2023年開展，屆時將永久封閉部份宏開道及在宏茂街進行改路措施包括將現有宏茂街由單程（南行）行車改為單程（北行）行車及重置宏開道路旁通宵貨車停車位。

業安工廠大廈位於九龍灣宏開道及常怡道，，鄰近港鐵九龍灣站，有關用地現時被劃為「其他指定用途」註明「（商貿）」地帶，房委會將會申請將連同業安工廠大廈之間的一段宏開道，改劃作作「住宅」用途。