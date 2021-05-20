房委會擬重建4幢工廈建公營房屋　受影響租戶可獲特惠津貼

特首林鄭月娥於2019年的《施政報告》提出，曾建議房委會探討轄下6幢工廈重建作公營房屋的可行性。據了解，房委會認為九龍灣的業安工廠大廈、沙田穗輝工廠大廈、深水埗宏昌工廠大廈和青衣葵安工廠大廈，重建為房屋在技術上可行，當中業安、穗輝和宏昌工廈的用地，將會展開改劃為住宅用途程序。

據了解，房委會建議在改劃用地期間，清空業安、穗輝、宏昌及葵安工廈的租戶，之後才拆卸大廈。