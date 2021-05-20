房委會擬重建4幢工廈建公營房屋　受影響租戶可獲特惠津貼

撰文：王潔恩
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特首林鄭月娥於2019年的《施政報告》提出，曾建議房委會探討轄下6幢工廈重建作公營房屋的可行性。據了解，房委會認為九龍灣的業安工廠大廈、沙田穗輝工廠大廈、深水埗宏昌工廠大廈和青衣葵安工廠大廈，重建為房屋在技術上可行，當中業安、穗輝和宏昌工廈的用地，將會展開改劃為住宅用途程序。
據了解，房委會建議在改劃用地期間，清空業安、穗輝、宏昌及葵安工廈的租戶，之後才拆卸大廈。
葵涌晉昇工廠大廈為房委會轄下六個工廠大廈之一，據悉因涉噪音等問題，故不可行用作房屋發展。（資料圖片）
據悉，餘下的葵涌晉昇工廠大廈和屯門開泰工廠大廈，由於涉及噪音、空氣及氣味問題，並暫未能透過緩解措施處理，故認為不可行用作房屋發展。
至於被評為技術可行的葵安工廠大廈，則要待葵涌分區計劃大綱草圖的司法覆核個案審結後，才能展開改劃土地用途的程序。
可獲發特惠津貼
消息指，受影響租戶或暫准證持有人將獲18個月通知，並可獲發放特惠津貼，包括金額相當於15個月的租金或暫准證費等。
另外，房委會擬向受影響的租戶或暫准證持有人安排局限性投標，以競投晉昇及開泰工廈的單位，惟單位不得超過現時的單位的面積，且可獲3個月免租期。據了解，房委會建議向不租用上述工廈單位的受影響租戶或暫准證持有人，並在宣布清拆起計9個月內遷離單位的人士，每戶額外發放100,000元。