國泰解僱未打針員工　有酒店曾稱接種率低會裁員

國泰航空今日（8日）宣布，決定解僱未打疫苗、又未能出示醫療豁免證明的員工。為了「谷針」，不同企業、機構都曾向員工施壓，半島酒店母企香港上海大酒店曾表示，如接種率未達標會裁員。而政府僱員、醫管局員工及全港教職員等，則已採取不打針就需自費定期檢測的強制措施。



國泰今日表示，有少數機組人員不接種任何一種新冠疫苗，又無提交醫療原因的豁免證明，故決定解僱他們。國泰續解釋，世界各地實施的入境管制措施，令國泰難以為未接種疫苗機組人員安排執勤，由今月起所有國泰航班，由已完全接種疫苗的機組人員執勤。

國泰解僱拒打疫苗員工，出現市場上「第一滴血」。事實上，自政府連番「谷針」措施以來，不少企業及機構都響應，除了推出抽獎等利誘市民，內部亦要求員工打針，並採取不同措施。

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半島酒店的母公司「香港上海大酒店」於今年6月曾表示，假如接種率未達七成，酒店或會實施更嚴格的節約成本措施，包括裁員。不過暫時未有半島酒店因此而裁員的消息。

裁員以外，企業或機構較常見的措施，是假如員工拒打針，便需強制定期自費檢測。今年8月初，政府宣布所有公務員、政府員工、醫管局員工、安老及殘疾院舍員工、中、小學、幼稚園等員工，均須接種疫苗，否則須定期自費檢測。

▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



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大專院校方面，中文大學昨日（7日）宣布全校師生需打針，不適合接種者，則要兩周一檢，否則校方會跟進；浸大亦有同類措施。科大則要求師生藉相關證明，換取電子證，否則禁止入校。翻查資料，社區檢測中心現時提供的自費檢測服務，收費上限為240元，如每兩周檢測一次，每月需約480元。