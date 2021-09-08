新冠疫苗｜國泰：解聘少數不打針兼無醫療豁免證明的機組人員

國泰航空早前發出內部通告，從10月1日起，所有進入香港國際機場禁區範圍工作的國泰駐港員工及外判服務供應商，均必須已接種疫苗；當時已有傳聞指，如未有接種，又無醫生證明不適宜打針，公司將啟動解僱程序。

國泰今日（8日）確認，少數機組人員選擇不接種任何一種新冠疫苗，亦沒有提交醫療原因的豁免證明，故公司決定解聘他們。



國泰表示，今日 （8日）決定解聘少數機組人員，原因是「他們選擇不接種任何一種新冠疫苗，亦沒有提交因醫療原因的豁免證明」。

國泰解釋，新冠肺炎正肆虐全球，世界各地實施的入境管制措施，公司難為未接種疫苗機組人員安排執勤。國泰稱，由9月1日起，所有國泰航班會由已完全接種疫苗的機組人員執勤。

國泰本月初表示，93%的駐香港員工已預約接種或已接種疫苗，當中包括99%的駐港機師及約93%的駐港機艙服務員，已考量未能符合疫苗接種要求的機組人員個案，大部份是具備充份的醫療理據而無法接種疫苗，或正在長期休假。

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工會：應調動不宜打針員工至其他崗位

香港民用航空事業職工總會表示，之前有員工反映，擔心國泰會「一刀切」，連同有醫療原因不宜接種疫苗的員工，亦會被解僱。工會已去信國泰航行政總裁鄧健榮，要求國泰與機管局及政府合作，調動因醫療原因，未能接種疫苗的員工到合適崗位，保障就業及維護勞動者的權益和訴求。