僅12%院舍長者打針　安老協會：疫情再爆或致災難　促政府多解說

香港12歲或以上市民接種新冠疫苗比例已逾六成三，惟本港長者接種率仍然偏低。香港安老服務協會主席陳志育今日（8日）表示，院舍院友接種率只有12%，與預期相差甚遠，業界憂萬一社區疫情再爆發，或傳入院舍，屆時會導致災難性情況，建議政府加強解說，釋除家屬疑慮。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷強調，環球疫情仍然嚴峻，政府宜多管齊下，如外展院舍服務增加復必泰選項，並提供更多誘因，鼓勵長者接種。

至於院舍員工，協會指接種率已升至8成，部分院舍員工接種率更達9成。



香港安老服務協會主席陳志育今日（8日）表示，院舍院友接種率只有一成二，直言與預期相差甚遠。（梁鵬威攝）

安老服務協會：家屬憂長者接種後有不良反應

陳志育解釋，院舍長者接種率低的其中一個原因，是家人認為長者年紀大，擔心接種後會有不良反應。他說，院舍每年11月便會為長者接種流感疫苗，兩種疫苗至少隔兩星期，即長者最遲於10月中，便應接種新冠疫苗。

陳志育直言，業界十分擔心萬一社區疫情爆發，病毒會再傳入院舍，屆時將導致災難性情況，他期望政府加強宣傳教育，推高接種率。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷建議外展院舍服務可增加復必泰選項。（梁鵬威攝）

專家倡增提供更多接種誘因

感染及傳染病專科醫生曾祈殷指，環球疫情仍然嚴峻，Delta變種病毒肆虐，近期Mu變種病毒被形容為「值得關注」，重申外防輸入絕不可掉以輕心。

內防擴散工作方面，曾祈殷說，長者染疫後，發生重症及死亡比例特別高，而最有效對抗病毒方法是盡快接種疫苗，以減低群體傳播風險，增加個人保護屏障。

香港安老服務協會主席陳志育（中）表示，院舍院友接種率只有一成二，直言與預期相差甚遠。（梁鵬威攝）

曾祈殷：外展院舍服務可增復必泰

曾祈殷認為，政府近日推出長者即日籌、地區流動接種等服務，是踏出第一步「好的嘗試」，建議政府多管齊下，如外展院舍服務增加復必泰選項，並考慮提供更多誘因，鼓勵院舍及居家長者接種。

對於變種病毒會否削減疫苗效用，曾祈殷強調預防重症效用仍很高，雖然接種後仍有機會感染，但見到不少個案是無徵狀。

安老業界早前推出員工接種疫苗大抽獎，今日（8日）舉行抽獎禮。（梁鵬威攝）

員工接種率達8升 逾5000名員工參加大抽獎

香港安老服務協會執委李輝表示，安老業員工疫苗注射率由7月初僅得兩成，現已提升至八成以上，部分院舍員工接種率甚至達九成。

安老業界早前為鼓勵業界員工接種疫苗，推出大抽獎，分三個組別進行，包括個人組、25人以下服務單位組別，及25人及以上服務單位組別，最後有逾5000名員工參加，今日（8日）舉行抽獎禮，抽出得獎幸運兒。