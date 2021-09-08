新冠疫苗｜1.21萬人打首針連續兩日創近期新低　預約人數少300人

本港新冠肺炎疫苗接種計劃由2月底展開，今日（8日）踏入第195日，至今累計有428.4萬人已接種至少一劑疫苗，即有63.6%的12歲及以上市民已接種疫苗，較昨日只升0.2個百分點。今日接種第一劑的市民只有12,100人，比昨日再少500，已是連續第四日少於2萬人，亦繼昨日之後，再次創下5月27日以來最低記錄。預約接種疫苗人數方面，亦只有8,000人，比昨日少300人。



▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



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428萬人已打針 社區接種中心打首劑餘22日

政府公布，累計有4,284,900人接種第一劑疫苗，當中2,726,000人接種復必泰，1,558,900人接種科興，至今已有63.6%的合資格接種人士接種了最少一劑疫苗。自疫苗接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共約7,967,500劑疫苗。

今日共有約39,900萬人接種了疫苗，較昨日微跌約100人，當中接種第二劑有27,900人；第一劑僅有12,100人，較昨日少500人，其中接種復必泰疫苗有7,700人，科興則有4,400人。

接種首劑疫苗數字在8月18日之後就開始跌破3萬，一直在2萬左右徘徊，今日跌至1.21萬人，再創自5月27日以來的最低，連續四日少於2萬人。

8,000人預約 比昨日少300人

至於預約人數，共有8,000人已預約接種時間，較昨日少300人。當中約6,600人預約接種復必泰疫苗，約1,400人預約接種科興。

9人昨接種後副作用送院

昨日共有9宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中8人已經出院，1人不遵從醫生勸告自行出院。